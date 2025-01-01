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Posted 1 января, 03:20

Published 1 января, 03:20

Modified 1 января, 03:22

Updated 1 января, 03:22

Отключение света в Новосибирске

Аварийное отключение электричества в Новосибирске затронуло 641 дом

1 января 2025, 03:20
Фото: 1MI. Отключение света в Новосибирске
Первый день нового года у части жителей Новосибирска начался с отключения электричества, следует из данных экстренных служб.

641 объект в Новосибирске обесточен. Аварийное отключение электроэнергии затронуло и жилые дома, и социальные объекты. Свет в Заельцовском районе выключили в 9.30.

Редакция Atas.Info узнала, что масштабное отключение электричества в Новосибирске связано с аварией. Над ее устранением уже работают специалисты. Планируется, что свет в квартиры жителей Новосибирска вернется уже в 12.30.

Напомним, ранее стало известно о самых заметных изменениях законодательной базы. Нововведения навсегда изменят жизнь россиян.

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#Екатерина Нимко#Общество#Отключение#Электричество
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