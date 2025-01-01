Аварийное отключение электричества в Новосибирске затронуло 641 дом

Posted 1 января, 03:20
Published 1 января, 03:20
Modified 1 января, 03:22
Updated 1 января, 03:22
641 объект в Новосибирске обесточен. Аварийное отключение электроэнергии затронуло и жилые дома, и социальные объекты. Свет в Заельцовском районе выключили в 9.30.
Редакция Atas.Info узнала, что масштабное отключение электричества в Новосибирске связано с аварией. Над ее устранением уже работают специалисты. Планируется, что свет в квартиры жителей Новосибирска вернется уже в 12.30.
Напомним, ранее стало известно о самых заметных изменениях законодательной базы. Нововведения навсегда изменят жизнь россиян.