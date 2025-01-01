Год Зеленой Деревянной Змеи 2025: в чем суть и смысл символа

Таким образом, 2025 год будет временем перемен, когда мудрость и гибкость помогут находить нестандартные решения. Этот период подойдет для долгосрочных проектов, глубокого самоанализа и укрепления духовной связи с окружающим миром. Люди, которые смогут синхронизироваться с энергиями года, получат шанс реализовать свои цели и построить прочный фундамент для будущего.