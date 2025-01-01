Как выжить без зарплаты на январских праздниках — топ-8 советов

1 Планируйте траты заранее Если вы еще не приступили к празднованию, составьте четкий список необходимых покупок. Определите приоритеты : расходы на еду и оплату коммунальных услуг должны быть в приоритете.

: расходы на еду и оплату коммунальных услуг должны быть в приоритете. Установите лимиты: решите, сколько вы можете потратить на развлечения и подарки, чтобы не выйти за рамки бюджета. Совет: включите в меню простые и недорогие блюда — домашняя кухня всегда вкуснее и дешевле ресторанной.