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Posted 1 января, 04:51

Published 1 января, 04:51

Modified 1 января, 04:53

Updated 1 января, 04:53

Информация о мобилизации

Мобилизация россиян в январе 2025 года — правда или вымысел

1 января 2025, 04:51
Фото: 1MI. Информация о мобилизации

Жителям Новосибирска рассказали правду о мобилизации в январе 2025 года

В социальных сетях вновь начала появляться информация о якобы мобилизации в январе 2025 года. Редакция atas.info выяснила, насколько данные соответствуют действительности.

В социальных сетях активно начала распространяться информация о якобы скором начале мобилизации на территории России. Сообщалось даже, что она, вероятно, может начаться уже в январе 2025 года.

Жителям Новосибирска, как и людям из других регионов страны, рассказали правду о мобилизации в январе 2025 года. Редакция Atas.info выяснила, что подобные фейковые сообщения рассылают из недружественных стран. Ни в январе, ни в ближайшие месяцы 2025 года мобилизация в России проводиться не будет.

Обычный призыв на срочную военную службу проходит в штатном режиме: весной и осенью. Более того, для несения службы в зоне соприкосновения и на территории новых российских регионов направляют только лиц из числа лиц, заключивших контракт с Министерством обороны РФ.

Информация о мобилизации в январе 2025 года не соответствует действительности. Граждан просят знакомиться с данными, опубликованными на официальных порталах власти.

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#Екатерина Нимко#Общество#Фейк#Мобилизация
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