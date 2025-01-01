Мобилизация россиян в январе 2025 года — правда или вымысел

Жителям Новосибирска, как и людям из других регионов страны, рассказали правду о мобилизации в январе 2025 года. Редакция Atas.info выяснила, что подобные фейковые сообщения рассылают из недружественных стран. Ни в январе, ни в ближайшие месяцы 2025 года мобилизация в России проводиться не будет.