Мобилизация россиян в январе 2025 года — правда или вымысел

Posted 1 января, 04:51
Published 1 января, 04:51
Modified 1 января, 04:53
Updated 1 января, 04:53
В социальных сетях активно начала распространяться информация о якобы скором начале мобилизации на территории России. Сообщалось даже, что она, вероятно, может начаться уже в январе 2025 года.
Жителям Новосибирска, как и людям из других регионов страны, рассказали правду о мобилизации в январе 2025 года. Редакция Atas.info выяснила, что подобные фейковые сообщения рассылают из недружественных стран. Ни в январе, ни в ближайшие месяцы 2025 года мобилизация в России проводиться не будет.
Обычный призыв на срочную военную службу проходит в штатном режиме: весной и осенью. Более того, для несения службы в зоне соприкосновения и на территории новых российских регионов направляют только лиц из числа лиц, заключивших контракт с Министерством обороны РФ.
Информация о мобилизации в январе 2025 года не соответствует действительности. Граждан просят знакомиться с данными, опубликованными на официальных порталах власти.