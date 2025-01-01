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Posted 1 января, 08:56

Published 1 января, 08:56

Modified 1 января, 08:58

Updated 1 января, 08:58

Снег и мороз в Новосибирской области

Мороз в -20 и мощный снегопад обрушатся на Новосибирскую область

1 января 2025, 08:56
Фото: 1MI. Снег и мороз в Новосибирской области

Жителей Новосибирской области предупредили о резком похолодании до -20

Последние дни прошлого года были необычайно теплыми, но погода резко поменяется уже вечером 1 января, предупреждают синоптики.

Погода подготовила для жителей Новосибирской области не очень приятный сюрприз. Ночью 1 января в регионе резко похолодает. Жителей просят внимательно ознакомиться с прогнозом погоды, особенно если планируется выезд за город.

В первый день года температура воздуха опустится до — 20, но уже днем 2 января тепло вновь вернется в Новосибирскую область. До конца недели днем будет -5.-7 градусов, ночью -9. При этом начнется мощный снегопад. За три дня выпадет более 7 мм. осадков.

Напомним, ранее стало известно о рекомендации выбросить в мусорное ведро новогодние салаты.

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#Екатерина Нимко#Общество#Погода#Снег#Мороз
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