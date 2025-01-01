Мороз в -20 и мощный снегопад обрушатся на Новосибирскую область

В первый день года температура воздуха опустится до — 20, но уже днем 2 января тепло вновь вернется в Новосибирскую область. До конца недели днем будет -5.-7 градусов, ночью -9. При этом начнется мощный снегопад. За три дня выпадет более 7 мм. осадков.