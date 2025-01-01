«Покусились на святое»: новосибирцам рекомендуют выбросить новогодние салаты

Posted 1 января, 06:11
Published 1 января, 06:11
Modified 1 января, 06:13
Updated 1 января, 06:13
Жителям Новосибирской области напомнили о правилах безопасности во время новогодних каникул. Важно соблюдать их, чтобы в разгар праздничных торжеств не оказаться в больничной палате.
Утром 1 января необходимо провести ревизию угощений. В мусорную корзину рекомендуется выбросить то, что может стать причиной отравлений.
«Не ешьте еду, которая простояла на столе больше двух часов, имеет странный запах или вкус. Помните, что просроченный салат может испортить вам длинные выходные», — предупреждает жителей Минздрав Новосибирской области.
В социальных сетях некоторые пользователи весьма эмоционально отреагировали на заявление специалистов. Буквально, обвинив в том, что «покусились на святое».
Напомним, что характерными для отравления признаками являются: рвота, диарея, боль в животе и повышение температуры. Если самостоятельно справиться с их проявлением не получается, то следует незамедлительно обратиться к врачу. Обязательно вызвать скорую помощь, если появились зрительные нарушения, учащенное сердцебиение и сухость слизистых оболочек.