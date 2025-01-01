«Покусились на святое»: новосибирцам рекомендуют выбросить новогодние салаты

Напомним, что характерными для отравления признаками являются: рвота, диарея, боль в животе и повышение температуры. Если самостоятельно справиться с их проявлением не получается, то следует незамедлительно обратиться к врачу. Обязательно вызвать скорую помощь, если появились зрительные нарушения, учащенное сердцебиение и сухость слизистых оболочек.