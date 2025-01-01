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Posted 1 января, 10:31

Published 1 января, 10:31

Modified 1 января, 10:37

Updated 1 января, 10:37

Необычные имена детей в Новосибирской области

Раййонахон и Даромир: топ странных имен, которые давали детям в Новосибирской области

1 января 2025, 10:31
Фото: 1MI. Необычные имена детей в Новосибирской области

Названы самые необычные имена детей в Новосибирской области в 2024 году

Родители пытаются с момента рождения своих детей выделить их среди других, в том числе именами. Редакция Atas.info узнала в ЗАГС, какие самые необычные имена давали родители детям в Новосибирской области в 2024 году.

За первые девять месяцев минувшего года на территории Новосибирской области родились 18 689 малышей. Это меньше, чем годом ранее. Специалисты считают, что снижение рождаемости «отголосок» целого ряда социально-экономических факторов. Родители стараются заранее обеспечить ребенку стабильное будущее, поэтому возраст появления на свет первенца постоянно отодвигается.

Родители также хотят, чтобы их малыш был самым лучшим и счастливым. Вероятно, по этой причине взрослые выбирают для детей очень редкие имена. Редакция Atas.info узнала в ЗАГС, как необычно называли девочек и мальчиков, рожденных в Новосибирской области в 2024 году.

  • Топ имен среди девочек: Раййонахон, Хуршида, Зара, Августиния, Хадичахон.
  • Топ имен среди мальчиков: Влас, Линар, Кай, Кристал, Даромир.

Напомним, что с 1 января 2025 года в Новосибирске начали рождаться дети — «Бета».

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#Екатерина Нимко#Общество#Дети#Родители#Имена#ТОП
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