Раййонахон и Даромир: топ странных имен, которые давали детям в Новосибирской области

Родители также хотят, чтобы их малыш был самым лучшим и счастливым. Вероятно, по этой причине взрослые выбирают для детей очень редкие имена. Редакция Atas.info узнала в ЗАГС, как необычно называли девочек и мальчиков, рожденных в Новосибирской области в 2024 году.