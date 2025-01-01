Раййонахон и Даромир: топ странных имен, которые давали детям в Новосибирской области

Posted 1 января, 10:31
Published 1 января, 10:31
Modified 1 января, 10:37
Updated 1 января, 10:37
За первые девять месяцев минувшего года на территории Новосибирской области родились 18 689 малышей. Это меньше, чем годом ранее. Специалисты считают, что снижение рождаемости «отголосок» целого ряда социально-экономических факторов. Родители стараются заранее обеспечить ребенку стабильное будущее, поэтому возраст появления на свет первенца постоянно отодвигается.
Родители также хотят, чтобы их малыш был самым лучшим и счастливым. Вероятно, по этой причине взрослые выбирают для детей очень редкие имена. Редакция Atas.info узнала в ЗАГС, как необычно называли девочек и мальчиков, рожденных в Новосибирской области в 2024 году.
Напомним, что с 1 января 2025 года в Новосибирске начали рождаться дети — «Бета».