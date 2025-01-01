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Posted 1 января, 06:53

Published 1 января, 06:53

Modified 1 января, 06:55

Updated 1 января, 06:55

Такой салют поселковые жители организуют третий год подряд

Самый большой новогодний салют запущен под Новосибирском — как это было

1 января 2025, 06:53
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Такой салют поселковые жители организуют третий год подряд

Жители поселка под Новосибирском собрали деньги на огромный новогодний салют

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Люди сами собрали деньги на огненное шоу и пригласили профессионалов, за запуском наблюдал корреспондент Atas.info.

Феерическим огненным небесным шоу отметили наступление 2025 году жители поселка Горки Академпарка в пригороде Новосибирска. Ночное небо расцветили сотни ярких вспышек. Как рассказали корреспонденту Atas.Info организаторы, три года назад активные жители поселка предложили соседям отказаться от запуска собственных петард, а деньги, которые планировалось потратить на пиротехнику, собрать в «общий котел» и устроить единый поселковый салют.

Результат, говорят жители, превзошел все ожидания. В этом году, по словам организаторов, удалось собрать более 360 тысяч рублей и фейерверк оказался самым масштабным. Им любовались сотни людей, многие специально приехали из соседних населенных пунктов.

«Мне нравится, что такой салют нас объединяет. После полуночи все выходят из дома, собираются на въезде в поселок, поздравляют друг друга под залпы. Потом люди идут гулять по поселку, на горку, которую тоже построили за общий счет. Очень весело и душевно получается», — говорит местная жительница Оксана Петроченко.

Еще, говорят местные, экологично — на улицах не остаются следы от запуска любительской пиротехники. И безопасно — салют готовят и запускают профессионалы.

Тем временем, региональный Минздрав призывает новосибирцев выбросить праздничные салаты.

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