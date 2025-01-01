Самый большой новогодний салют запущен под Новосибирском — как это было

Феерическим огненным небесным шоу отметили наступление 2025 году жители поселка Горки Академпарка в пригороде Новосибирска. Ночное небо расцветили сотни ярких вспышек. Как рассказали корреспонденту Atas.Info организаторы, три года назад активные жители поселка предложили соседям отказаться от запуска собственных петард, а деньги, которые планировалось потратить на пиротехнику, собрать в «общий котел» и устроить единый поселковый салют.