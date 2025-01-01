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Posted 1 января, 07:35

Published 1 января, 07:35

Modified 1 января, 07:37

Updated 1 января, 07:37

Дети-бета начали рождаться в Новосибирске

В Новосибирске начали рождаться дети — «Бета»: что на самом деле происходит в Сибири

1 января 2025, 07:35
Фото: 1MI. Дети-бета начали рождаться в Новосибирске

В Новосибирской области начали рождаться дети поколения «Бета»

С начала 2025 года на свет начали появляться дети нового поколения. Редакция Atas.info выяснила, в чем отличие таких малышей.

На территории Новосибирской области с первыми часами нового года на свет начали появляться дети поколения «Бета». Они будут рождаться в период с 2025 до 2039 года. Эпоха детей — «Альфа» ушла. Она длилась с 2014 до 2024 год.

Дети — «Бета» приходят в новый мир, где уже есть искусственный интеллект, активно развивается цифровизация и интеграция технических новинок в повседневную жизнь. Данное поколение уже с самых юных лет будет активно пользоваться Сетью. На самом деле, тенденция актуальна не только для Сибири, но и для всего мира.

Напомним, что теория поколений предполагает наличие у групп людей похожих ценностей и поведенческих паттернов.

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#Екатерина Нимко#Культура#Общество#Дети#Родители#Новорожденный
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