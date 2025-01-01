В Новосибирске начали рождаться дети — «Бета»: что на самом деле происходит в Сибири

Posted 1 января, 07:35
Published 1 января, 07:35
Modified 1 января, 07:37
Updated 1 января, 07:37
На территории Новосибирской области с первыми часами нового года на свет начали появляться дети поколения «Бета». Они будут рождаться в период с 2025 до 2039 года. Эпоха детей — «Альфа» ушла. Она длилась с 2014 до 2024 год.
Дети — «Бета» приходят в новый мир, где уже есть искусственный интеллект, активно развивается цифровизация и интеграция технических новинок в повседневную жизнь. Данное поколение уже с самых юных лет будет активно пользоваться Сетью. На самом деле, тенденция актуальна не только для Сибири, но и для всего мира.
Напомним, что теория поколений предполагает наличие у групп людей похожих ценностей и поведенческих паттернов.