В Новосибирске начали рождаться дети — «Бета»: что на самом деле происходит в Сибири

Дети — «Бета» приходят в новый мир, где уже есть искусственный интеллект, активно развивается цифровизация и интеграция технических новинок в повседневную жизнь. Данное поколение уже с самых юных лет будет активно пользоваться Сетью. На самом деле, тенденция актуальна не только для Сибири, но и для всего мира.