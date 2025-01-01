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Posted 1 января, 05:08

Published 1 января, 05:08

Modified 1 января, 05:10

Updated 1 января, 05:10

Спасли человека в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники МЧС откачали задохнувшегося при пожаре в квартире

1 января 2025, 05:08
Фото: 1MI. Спасли человека в Новосибирске
Спасатели оказали первую помощь мужчине, отравившемуся при пожаре в многоквартирном доме в Заельцовском районе, сообщает пресс-центр регионального МЧС.

Первый пожар в Новосибирске произошел через 34 минуты после наступления Нового года. Загорелась квартира на 7 этаже девятиэтажки на Дуси Ковальчук. На место незамедлительно выдвинулись сотрудники МЧС.

Пожарные приступили к тушению, а также эвакуировали из квартиры мужчину. Он отравился продуктами горения. Его, буквально, откачали и вернули к жизни. После прибытия медиков пострадавшего госпитализировали. Состояние мужчины оценивалось как тяжелое.

О причинах возникновения возгорания не сообщается. Известно, что в квартире повреждены вещи и отделка. Напомним, что накануне пожарные тушили возгорание в многоэтажке на Бориса Богаткова.

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#Екатерина Нимко#Общество#Происшествия#Спасение
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