В Новосибирске сотрудники МЧС откачали задохнувшегося при пожаре в квартире

Пожарные приступили к тушению, а также эвакуировали из квартиры мужчину. Он отравился продуктами горения. Его, буквально, откачали и вернули к жизни. После прибытия медиков пострадавшего госпитализировали. Состояние мужчины оценивалось как тяжелое.