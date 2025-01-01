В Новосибирске сотрудники МЧС откачали задохнувшегося при пожаре в квартире

Posted 1 января, 05:08
Published 1 января, 05:08
Modified 1 января, 05:10
Updated 1 января, 05:10
Первый пожар в Новосибирске произошел через 34 минуты после наступления Нового года. Загорелась квартира на 7 этаже девятиэтажки на Дуси Ковальчук. На место незамедлительно выдвинулись сотрудники МЧС.
Пожарные приступили к тушению, а также эвакуировали из квартиры мужчину. Он отравился продуктами горения. Его, буквально, откачали и вернули к жизни. После прибытия медиков пострадавшего госпитализировали. Состояние мужчины оценивалось как тяжелое.
О причинах возникновения возгорания не сообщается. Известно, что в квартире повреждены вещи и отделка. Напомним, что накануне пожарные тушили возгорание в многоэтажке на Бориса Богаткова.