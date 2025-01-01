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Posted 1 января, 03:09

Published 1 января, 03:09

Modified 1 января, 03:11

Updated 1 января, 03:11

Новые законы в январе

Жизнь россиян никогда не будет прежней: с 1 января начинают работать новые законы

1 января 2025, 03:09
Фото: 1MI. Новые законы в январе

Жителям Новосибирска напомнили о законах, которые вступают в силу с 1 января

В первый день нового года в силу вступают важные законодательные акты, которые навсегда изменят жизнь россиян.

Жителям Новосибирской области, как и всем россиянам, придется привыкать к новым правилам. С 1 января 2025 года в силу вступают новые законы, которые навсегда изменят жизнь граждан.

Увеличение МРОТ и пособий

1 января 2025 года будет проведена индексация минимального размера оплаты труда. Рост составит 16,6%. Общероссийский показатель составит 22 440 рублей. Благодаря этому больше получать будут около 4 млн жителей страны. Увеличатся также пособия и алиментные выплаты.

Увеличение прожиточного минимума

Рост показателя составит 14,8%. Важно отметить, что в каждом регионе размер прожиточного минимума отличается. Учитываются различные факторы, в том числе стоимость товаров и услуг. Для Новосибирской области размер прожиточного минимума на 2025 год составляет 17 378 рублей.

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Рост размера пенсий

В первый день года проводится также индексация пенсионных выплат. В 2025 году увеличение коснется пенсий и работающих, и неработающих граждан. Люди начнут получать больше на 7,3%. Мера коснется 7,8 млн граждан России.

Увеличение штрафов за нарушение ПДД

За большинство нарушений на дороге придется платить больше. Увеличение составило от 15% до 100%. Например, езда по обочине будет караться штрафом в размере 2,5 тысячи рублей. Ранее водители платили всего 750 рублей. Скидка за оплату штрафов онлайн уменьшилась наполовину (с 50% до 25%).

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Ужесточение мигрантской политики

Люди без гражданства смогут находиться на территории Российской Федерации не более 90 дней. Внимательнее будут относиться также и к бракам граждан страны с представителями других государств. Если же окажется, что семьи нет, а союз фиктивный, то ВНЖ аннулируют.

Защита здоровья детей

Вводится уголовная ответственность за неоднократную реализацию детям вейпов, сигарет и кальянов. Запрещается продажа энергетических напитков. Наказание для нарушителей серьезное: штраф от 80 тысяч рублей или же исправительные работы.

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