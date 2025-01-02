Posted 2 января, 12:43
Published 2 января, 12:43
Modified 2 января, 12:59
Updated 2 января, 12:59
В своем Telegram-канале Шор подчеркнул, что стремится к созданию единого экономического пространства для постсоветских государств и единой политики в области безопасности. Он выразил уверенность в том, что 2025 год станет отправной точкой для настоящего воссоединения, пишет iz.ru.
По мнению председателя «Победы», западные страны проводят политику, направленную на разъединение бывших советских республик. Это приводит к ухудшению жизни простых граждан: не строятся новые дороги, школы и детские сады, не выплачиваются пенсии, отсутствуют рабочие места и жизненные перспективы. В качестве примера он привел Молдову, где в XXI веке газ и электричество становятся предметом роскоши.
Он подчеркнул, что сегодня Запад лишает Молдову честных выборов, свободы слова и демократии, чтобы помешать стране процветать. Все это делается для того, чтобы Молдова не смогла вернуться к своему единому историческому прошлому.
«Я сделаю все, что в моих силах, для того, чтобы объединение [постсоветских стран] состоялось», — заявил Шор.
Илан Шор — известный молдавский предприниматель и политический деятель, создатель оппозиционного блока «Победа». С 2015 по 2019 год он занимал пост мэра Оргеева, а затем стал депутатом парламента Молдовы и возглавил партию «Шор». В 2019 году, столкнувшись с политически мотивированным преследованием со стороны властей, был вынужден покинуть страну. Находясь в эмиграции, Шор продолжает поддерживать граждан Молдовы, реализуя благотворительные и социальные инициативы. Кроме того, он входит в попечительский совет АНО «Евразия».