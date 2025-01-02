Илан Шор призвал постсоветские страны к объединению

Илан Шор — известный молдавский предприниматель и политический деятель, создатель оппозиционного блока «Победа». С 2015 по 2019 год он занимал пост мэра Оргеева, а затем стал депутатом парламента Молдовы и возглавил партию «Шор». В 2019 году, столкнувшись с политически мотивированным преследованием со стороны властей, был вынужден покинуть страну. Находясь в эмиграции, Шор продолжает поддерживать граждан Молдовы, реализуя благотворительные и социальные инициативы. Кроме того, он входит в попечительский совет АНО «Евразия».