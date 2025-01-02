Рост цен, индексация пенсий: что изменится в России с 1 января 2025

Posted 2 января, 04:23
Published 2 января, 04:23
Modified 2 января, 04:23
Updated 2 января, 04:23
С января минимальная оплата труда (МРОТ) возрастёт с текущих 19 242 рублей до 22 440 рублей в месяц. В столице и ряде других регионов эта сумма может быть выше, достигая 33 тысяч рублей. Данная мера направлена на поддержку граждан с низкими доходами и повышение их благосостояния в условиях инфляции.
Теперь российский полис ОСАГО будет действовать и на территории Белоруссии. Это значительно упростит поездки автолюбителей между двумя странами, обеспечивая их защитой при возможных дорожно-транспортных происшествиях.
В календаре россиян появится новый профессиональный праздник — День артиста, который будет отмечаться 17 января. Выбор даты неслучаен: она связана с днём рождения Константина Станиславского, знаменитого деятеля театра и первого народного артиста СССР. Этот праздник станет поводом для чествования представителей творческих профессий.
С нового года увеличиваются штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения:
Использование телефона за рулём — 5 000 рублей;
Езда без пристёгнутого ремня — 1 500 рублей;
Превышение скорости на 20-40 км/ч — 750 рублей;
Повторный проезд на красный сигнал светофора — 7 500 рублей или лишение водительских прав на полгода;
Управление транспортом в состоянии опьянения — 45 000 рублей.
Кроме того, срок скидки за быструю оплату штрафов уменьшится: теперь она составит 25% при уплате в течение 30 дней вместо прежних 50% за 20 дней.
С 2025 года в России вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ):
Повышенные ставки будут применяться только к суммам, превышающим указанные пороги, что призвано обеспечить справедливое распределение налоговой нагрузки.
Все пенсионеры, включая работающих, получат проиндексированные выплаты. Уровень индексации составит 7,3%. Кроме того, для работающих пенсионеров будет выполнен перерасчёт с учётом пропущенных ранее индексаций. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости вырастет до 8 728,73 рубля.
Родители смогут воспользоваться увеличенными налоговыми вычетами:
Максимальный доход, при котором доступны эти льготы, увеличится до 450 тысяч рублей в год. Также появится новый вычет до 18 тысяч рублей за прохождение диспансеризации и сдачу нормативов ГТО.
Банки будут обязаны соблюдать новые правила при предоставлении ипотечных кредитов. Среди новшеств:
Максимальная сумма кредита ограничена 80% от стоимости жилья, а срок займа — 30 годами.
Для граждан, ухаживающих за инвалидами I группы или пожилыми людьми старше 80 лет, вводится автоматическое назначение выплат. Эти суммы будут добавляться к пенсии подопечных, а процесс начисления пенсионных баллов для ухаживающих будет упрощён.
Размер госпошлин за регистрацию прав собственности будет зависеть от кадастровой стоимости объекта:
До 20 млн рублей — 4 000 рублей;
При одновременной постановке на кадастровый учёт и регистрацию — 6 000 рублей для физических лиц.
Минимальная стоимость пачки сигарет составит 135 рублей, а жидкости для вейпов — 63 рубля за миллилитр. Это изменение направлено на снижение уровня потребления табачной продукции.