Рост цен, индексация пенсий: что изменится в России с 1 января 2025

С января минимальная оплата труда (МРОТ) возрастёт с текущих 19 242 рублей до 22 440 рублей в месяц. В столице и ряде других регионов эта сумма может быть выше, достигая 33 тысяч рублей. Данная мера направлена на поддержку граждан с низкими доходами и повышение их благосостояния в условиях инфляции.