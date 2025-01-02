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Posted 2 января, 04:23

Published 2 января, 04:23

Modified 2 января, 04:23

Updated 2 января, 04:23

Калькулятор и тетрадь

Рост цен, индексация пенсий: что изменится в России с 1 января 2025

2 января 2025, 04:23
Фото: 1MI. Калькулятор и тетрадь
С началом 2025 года в России вступят в силу многочисленные изменения, которые окажут влияние на различные аспекты жизни граждан. Рассмотрим основные нововведения, которые стоит учитывать.

Увеличение минимальной заработной платы

С января минимальная оплата труда (МРОТ) возрастёт с текущих 19 242 рублей до 22 440 рублей в месяц. В столице и ряде других регионов эта сумма может быть выше, достигая 33 тысяч рублей. Данная мера направлена на поддержку граждан с низкими доходами и повышение их благосостояния в условиях инфляции.

Полис ОСАГО распространится на Белоруссию

Теперь российский полис ОСАГО будет действовать и на территории Белоруссии. Это значительно упростит поездки автолюбителей между двумя странами, обеспечивая их защитой при возможных дорожно-транспортных происшествиях.

Полис ОСАГО
Полис ОСАГО. Фото: 1MI

Новый профессиональный праздник

В календаре россиян появится новый профессиональный праздник — День артиста, который будет отмечаться 17 января. Выбор даты неслучаен: она связана с днём рождения Константина Станиславского, знаменитого деятеля театра и первого народного артиста СССР. Этот праздник станет поводом для чествования представителей творческих профессий.

Повышение штрафов за нарушения ПДД

С нового года увеличиваются штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения:

  • Использование телефона за рулём — 5 000 рублей;

  • Езда без пристёгнутого ремня — 1 500 рублей;

  • Превышение скорости на 20-40 км/ч — 750 рублей;

  • Повторный проезд на красный сигнал светофора — 7 500 рублей или лишение водительских прав на полгода;

  • Управление транспортом в состоянии опьянения — 45 000 рублей.

Кроме того, срок скидки за быструю оплату штрафов уменьшится: теперь она составит 25% при уплате в течение 30 дней вместо прежних 50% за 20 дней.

Приложение со штрафами
Приложение со штрафами. Фото: 1MI

Прогрессивное налогообложение

С 2025 года в России вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ):

Повышенные ставки будут применяться только к суммам, превышающим указанные пороги, что призвано обеспечить справедливое распределение налоговой нагрузки.

Индексация пенсий

Все пенсионеры, включая работающих, получат проиндексированные выплаты. Уровень индексации составит 7,3%. Кроме того, для работающих пенсионеров будет выполнен перерасчёт с учётом пропущенных ранее индексаций. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости вырастет до 8 728,73 рубля.

Расширение налоговых вычетов

Родители смогут воспользоваться увеличенными налоговыми вычетами:

Максимальный доход, при котором доступны эти льготы, увеличится до 450 тысяч рублей в год. Также появится новый вычет до 18 тысяч рублей за прохождение диспансеризации и сдачу нормативов ГТО.

Единый ипотечный стандарт

Банки будут обязаны соблюдать новые правила при предоставлении ипотечных кредитов. Среди новшеств:

Максимальная сумма кредита ограничена 80% от стоимости жилья, а срок займа — 30 годами.

Автоматизация выплат по уходу

Для граждан, ухаживающих за инвалидами I группы или пожилыми людьми старше 80 лет, вводится автоматическое назначение выплат. Эти суммы будут добавляться к пенсии подопечных, а процесс начисления пенсионных баллов для ухаживающих будет упрощён.

Увеличение госпошлин за регистрацию недвижимости

Размер госпошлин за регистрацию прав собственности будет зависеть от кадастровой стоимости объекта:

  • До 20 млн рублей — 4 000 рублей;

  • При одновременной постановке на кадастровый учёт и регистрацию — 6 000 рублей для физических лиц.

Ожидается множество экономических изменений
Ожидается множество экономических изменений. Фото: 1MI

Увеличение цен на табачные изделия

Минимальная стоимость пачки сигарет составит 135 рублей, а жидкости для вейпов — 63 рубля за миллилитр. Это изменение направлено на снижение уровня потребления табачной продукции.

Индексация пенсий в 2025 году: как изменится размер пособий
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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Цены#Пенсии#Ипотека#Индексация пенсий#ОСАГО
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