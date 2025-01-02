В Новосибирске заметили розовых птиц

Posted 2 января, 02:21
Published 2 января, 02:21
Modified 2 января, 02:23
Updated 2 января, 02:23
Необычные птицы умилили жителей областного центра. новосибирцы начали пересылать друг другу снимки японских «снегирей». Именно так часто называют урагусов. Этих пернатых чаще можно встретить в восточных российских регионах, а также в Японии и Корее.
«Их называют длиннохвостым снегирём, но это никакой не снегирь. Урагус относится к роду чечевиц. Обитает преимущественно в Японии, Корее и Дальнем Востоке», — сообщила преподаватель НГУ Людмила Буднева.
Напомним, что ранее специалисты сообщили о рождении в Новосибирске детей — «Бета».