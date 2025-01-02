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Posted 2 января, 02:21

Published 2 января, 02:21

Modified 2 января, 02:23

Updated 2 января, 02:23

Розовая птица

В Новосибирске заметили розовых птиц

2 января 2025, 02:21
Фото: ТГ канал «Птичка на проводе». Розовая птица
Жители Новосибирска в социальных сетях активно обсуждают появление на улицах птиц с розовым оперением.

Необычные птицы умилили жителей областного центра. новосибирцы начали пересылать друг другу снимки японских «снегирей». Именно так часто называют урагусов. Этих пернатых чаще можно встретить в восточных российских регионах, а также в Японии и Корее.

«Их называют длиннохвостым снегирём, но это никакой не снегирь. Урагус относится к роду чечевиц. Обитает преимущественно в Японии, Корее и Дальнем Востоке», — сообщила преподаватель НГУ Людмила Буднева.

Напомним, что ранее специалисты сообщили о рождении в Новосибирске детей — «Бета».

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#Екатерина Нимко#Общество#Птицы#Животные#Природа#Обсуждение
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