В Новосибирском зоопарке объяснили причину роста стоимости билетов

Posted 2 января, 03:20
Published 2 января, 03:20
Modified 2 января, 03:22
Updated 2 января, 03:22
Новосибирский зоопарк поднял стоимость билетов. Этим фактом неприятно были удивлены гости, которые запланировали поход в зверинец на праздники. Взрослым придется отдать 600 рублей, льготникам 300. Абонементы теперь стоят 2500 и 1500, соответственно. Дети до 7 лет все еще смогут проходить бесплатно.
«Повышение цен связано с инфляцией и постоянным ростом стоимости корма для животных, а также услуги ЖКХ» — сообщили представители зоопарка.
Также в официальном обращении уточняется, что деньги помогают учреждению развиваться и строиться.
Напомним, ранее в Новосибирске были замечены розовые птицы.