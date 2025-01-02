В Новосибирском зоопарке объяснили причину роста стоимости билетов

Новосибирский зоопарк поднял стоимость билетов. Этим фактом неприятно были удивлены гости, которые запланировали поход в зверинец на праздники. Взрослым придется отдать 600 рублей, льготникам 300. Абонементы теперь стоят 2500 и 1500, соответственно. Дети до 7 лет все еще смогут проходить бесплатно.