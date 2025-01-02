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Posted 2 января, 03:20

Published 2 января, 03:20

Modified 2 января, 03:22

Updated 2 января, 03:22

Новосибирский зоопарк поднял цену на билеты

В Новосибирском зоопарке объяснили причину роста стоимости билетов

2 января 2025, 03:20
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Новосибирский зоопарк поднял цену на билеты
Взрослые и юные гости зоопарка были удивлены, когда на входе в зоопарк пришлось платить больше. Почему так произошло, объяснили представители учреждения.

Новосибирский зоопарк поднял стоимость билетов. Этим фактом неприятно были удивлены гости, которые запланировали поход в зверинец на праздники. Взрослым придется отдать 600 рублей, льготникам 300. Абонементы теперь стоят 2500 и 1500, соответственно. Дети до 7 лет все еще смогут проходить бесплатно.

«Повышение цен связано с инфляцией и постоянным ростом стоимости корма для животных, а также услуги ЖКХ» — сообщили представители зоопарка.

Также в официальном обращении уточняется, что деньги помогают учреждению развиваться и строиться.

Напомним, ранее в Новосибирске были замечены розовые птицы.

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#Екатерина Нимко#Общество#Животные#Зоопарк#Деньги#Рост цен
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