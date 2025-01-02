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Posted 2 января, 08:27

Published 2 января, 08:27

Modified 2 января, 08:29

Updated 2 января, 08:29

МЧС Новосибирской области

В Новосибирской области при пожаре в доме погибли два человека

2 января 2025, 08:27
Фото: 1MI. МЧС Новосибирской области
Пресс-служба МЧС уточнила, что причиной возгорания могла стать проводка.

В канун нового 2025 года в Новосибирске произошел пожар в частном доме, расположенном на улице Механическая. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли женщину, которая громко кричала.

При разборе завалов после тушения были обнаружены два тела мужчин. Позже удалось установить их личности. Одному было 42 года, второму — 58. По предварительным данным, причиной возникновения огня могло стать короткое замыкание.

Напомним, что ранее очевидцы сообщали о возгорании квартиры в многоэтажном доме на улице Дуси Ковальчук.

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#Екатерина Нимко#Общество#МЧС#Вызов
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