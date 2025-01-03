Детеныши горностая родились в Новосибирском зоопарке впервые за полвека

Posted 3 января, 02:17
Published 3 января, 02:17
Modified 3 января, 03:19
Updated 3 января, 03:19
Уникальное событие произошло в Новосибирском зоопарке. Там на свет появились детеныши горностая.
Как объяснили в зверинце, это исторический инцидент, так как эти животные не размножаются в искусственных условиях по всей России. Детеныши не появлялись на свет больше полувека.
Также на свет родился дальневосточный леопард. Он стал единственным представителем кошачьих, который появился в 2024 году как в России, так и в Европе.
Недавно козлов и голубых баранов отправили из Новосибирского зоопарка в Беларусь. Также в Новосибирск из ЯНАО привезли овцебыков.