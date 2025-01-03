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Posted 3 января, 02:17

Published 3 января, 02:17

Modified 3 января, 03:19

Updated 3 января, 03:19

В зоопарке пополнение

Детеныши горностая родились в Новосибирском зоопарке впервые за полвека

3 января 2025, 02:17
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. В зоопарке пополнение
В Новосибирском зоопарке произошло очередное пополнение, о чем рассказали представители зверинца.

Уникальное событие произошло в Новосибирском зоопарке. Там на свет появились детеныши горностая.

Как объяснили в зверинце, это исторический инцидент, так как эти животные не размножаются в искусственных условиях по всей России. Детеныши не появлялись на свет больше полувека.

Также на свет родился дальневосточный леопард. Он стал единственным представителем кошачьих, который появился в 2024 году как в России, так и в Европе.

Недавно козлов и голубых баранов отправили из Новосибирского зоопарка в Беларусь. Также в Новосибирск из ЯНАО привезли овцебыков.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Новосибирский зоопарк
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