Гороскоп на 2025 год для всех знаков Зодиака — кому звезды сулят золотой дождь

2025 год для Близнецов будет временем, когда ваши амбиции будут на высоте. Вам будет подвластно все, что касается расширения горизонтов — будь то путешествия, обучение или профессиональные проекты. Внимание к здоровью в этом году особенно важно, так как постоянные перемещения и стрессы могут сказаться на вашем состоянии. В любви ожидайте легкости и яркости. Ваши отношения будут развиваться динамично, возможно, возникнут новые романтические увлечения, которые принесут в вашу жизнь радость и вдохновение.