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Posted 3 января, 11:50

Published 3 января, 11:50

Modified 3 января, 11:50

Updated 3 января, 11:50

Пророк ведет свой блог

«Нас ждет новый мировой порядок»: жуткое предсказание индийского Нострадамуса на 2025

3 января 2025, 11:50
Фото: Пунит Нахата. Пророк ведет свой блог
Индийский астролог и пророк Пунит Нахата, которого называют Нострадамусом XXI века, в очередной раз поразил мир своими прогнозами. Его визит в Россию накануне Нового года стал сенсацией. Пунит рассказал о глобальных изменениях, которые ждут планету в 2025 году.

Новый мировой порядок: что нас ждет?

По словам Нахаты, 2025 год станет переломным моментом. После сложного и напряженного 2024-го человечество начнет двигаться к новой эре, но этот путь будет сопровождаться испытаниями.

«Первые пять месяцев года будут сложными для всех. Особенно март — самый напряженный период. Это время глобальных конфликтов, политических кризисов и социальных потрясений. Но уже в апреле и мае начнется стабилизация, и мир войдет в фазу обновления», — поделился Нахата в интервью на российском телевидении.

Главной темой года станет переход к «новому мировому порядку». Это не о политических теориях заговора, а о формировании новых подходов к экономике, обществу и технологиям.

«Мы стоим на пороге технологической революции. Мир станет более объединенным. К 2040-м годам появятся механизмы, позволяющие людям разных стран жить как единая нация. Границы будут стираться, а технологии помогут создать глобальное общество», — отметил астролог.
Пунит Нахата на российском ТВ
Пунит Нахата на российском ТВ. Фото: Смотрим

Россия: 60 лет процветания впереди

Особое внимание Нахата уделил будущему России. Он назвал предстоящие десятилетия «золотым периодом» для страны.

«Россия обретет новую силу. С 2025 года начнется экономическое возрождение, рост сельского хозяйства, развитие технологий. Уже к 2026 году страна найдет уникальный путь, который сделает её мировым лидером. Улучшатся торговые отношения, возрастет уровень жизни, а главное — придет стабильность и мир», — предсказал индийский пророк.

По его словам, Россия и Индия станут ключевыми игроками на мировой арене. Их партнерство заложит основу для новой экономики, основанной на балансе технологий и природных ресурсов.

Рассчеты пророка
Рассчеты пророка. Фото: Смотрим

Совет от Пунита: как подготовиться к переменам

Нахата подчеркивает: 2025-й год — время кардинальных изменений, но успех зависит от каждого из нас. Чтобы пройти испытания, нужно:

  • Сосредоточиться на здоровье. Регулярная забота о физическом и эмоциональном состоянии станет залогом выживания в напряженные месяцы.
  • Помогать близким. Поддержка родных и друзей укрепит связи и создаст атмосферу единства.
  • Не поддаваться панике. Спокойствие и готовность адаптироваться помогут справиться с любыми вызовами.

Почему Пунит Нахата завоевал доверие?

Свою популярность индийский астролог заработал благодаря точным прогнозам. С 2010-х годов он ведет блог, в котором предсказывает мировые события. Его прогнозы сбывались раз за разом, включая экономические кризисы и глобальные эпидемии.

Его визит в Россию стал знаковым. Пунит не только поделился своими предсказаниями, но и напомнил, что будущее зависит от каждого из нас. «Будьте добрее друг к другу. Энергия добра может изменить мир», — резюмировал пророк.

2025-й год станет не просто очередным годом в календаре, а началом новой главы в истории человечества. Спокойствие, усердие и вера в будущее помогут пройти все испытания и войти в эпоху процветания.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Предсказание#Будущее#Прогнозы#Пророк
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