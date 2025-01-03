«Нас ждет новый мировой порядок»: жуткое предсказание индийского Нострадамуса на 2025

Posted 3 января, 11:50
Published 3 января, 11:50
Modified 3 января, 11:50
Updated 3 января, 11:50
По словам Нахаты, 2025 год станет переломным моментом. После сложного и напряженного 2024-го человечество начнет двигаться к новой эре, но этот путь будет сопровождаться испытаниями.
«Первые пять месяцев года будут сложными для всех. Особенно март — самый напряженный период. Это время глобальных конфликтов, политических кризисов и социальных потрясений. Но уже в апреле и мае начнется стабилизация, и мир войдет в фазу обновления», — поделился Нахата в интервью на российском телевидении.
Главной темой года станет переход к «новому мировому порядку». Это не о политических теориях заговора, а о формировании новых подходов к экономике, обществу и технологиям.
«Мы стоим на пороге технологической революции. Мир станет более объединенным. К 2040-м годам появятся механизмы, позволяющие людям разных стран жить как единая нация. Границы будут стираться, а технологии помогут создать глобальное общество», — отметил астролог.
Особое внимание Нахата уделил будущему России. Он назвал предстоящие десятилетия «золотым периодом» для страны.
«Россия обретет новую силу. С 2025 года начнется экономическое возрождение, рост сельского хозяйства, развитие технологий. Уже к 2026 году страна найдет уникальный путь, который сделает её мировым лидером. Улучшатся торговые отношения, возрастет уровень жизни, а главное — придет стабильность и мир», — предсказал индийский пророк.
По его словам, Россия и Индия станут ключевыми игроками на мировой арене. Их партнерство заложит основу для новой экономики, основанной на балансе технологий и природных ресурсов.
Нахата подчеркивает: 2025-й год — время кардинальных изменений, но успех зависит от каждого из нас. Чтобы пройти испытания, нужно:
Свою популярность индийский астролог заработал благодаря точным прогнозам. С 2010-х годов он ведет блог, в котором предсказывает мировые события. Его прогнозы сбывались раз за разом, включая экономические кризисы и глобальные эпидемии.
Его визит в Россию стал знаковым. Пунит не только поделился своими предсказаниями, но и напомнил, что будущее зависит от каждого из нас. «Будьте добрее друг к другу. Энергия добра может изменить мир», — резюмировал пророк.
2025-й год станет не просто очередным годом в календаре, а началом новой главы в истории человечества. Спокойствие, усердие и вера в будущее помогут пройти все испытания и войти в эпоху процветания.