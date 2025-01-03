Пора загадывать желания: пик мощного звездопада можно увидеть уже сегодня

Posted 3 января, 01:12
Published 3 января, 01:12
Modified 3 января, 01:12
Updated 3 января, 01:12
Метеорный поток Квадрантиды ежегодно проходит в начале января, достигая максимальной интенсивности в ночь с 3 на 4 число. Этот поток берет свое название от ныне устаревшего созвездия Стенной Квадрант, радиант которого теперь относится к созвездию Волопаса. Это первый звездопад 2025 года, и его максимум можно будет наблюдать около 22:00, сообщили астрономы Большого Новосибирского планетария.
«Квадрантиды — один из самых мощных потоков, его активность может достигать до 110 метеоров в час. Это достаточно редкий поток с коротким, но ярким пиком, который длится всего несколько часов», — сотрудник Большого Новосибирского планетария, член новосибирского астрономического общества Олег Кашин.
Скорость метеоров составляет примерно 41 км/с, и они выглядят как яркие световые полосы, которые стремительно пересекают ночное небо.
Чтобы увидеть максимум метеорного потока, лучше выбрать место вдали от городских огней. Радиант потока находится на северо-востоке, ближе к горизонту, поэтому для наблюдений идеально подойдут открытые пространства.
Отметим, что наблюдение может быть затруднено из-за облачности в ночь с 3 на 4 января. Также напомним, что синоптики обещают снегопады на январские праздники.