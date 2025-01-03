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Posted 3 января, 01:12

Published 3 января, 01:12

Modified 3 января, 01:12

Updated 3 января, 01:12

Звездное небо

Пора загадывать желания: пик мощного звездопада можно увидеть уже сегодня

3 января 2025, 01:12
Фото: Изображение Midjourney. Звездное небо

Новосибирцы 3 января смогут увидеть метеорный поток Квадрантид

Сегодня вечером состоится одно из самых ярких астрономических событий начала года — пик метеорного потока Квадрантиды, рассказывает эксперт.

Метеорный поток Квадрантиды ежегодно проходит в начале января, достигая максимальной интенсивности в ночь с 3 на 4 число. Этот поток берет свое название от ныне устаревшего созвездия Стенной Квадрант, радиант которого теперь относится к созвездию Волопаса. Это первый звездопад 2025 года, и его максимум можно будет наблюдать около 22:00, сообщили астрономы Большого Новосибирского планетария.

«Квадрантиды — один из самых мощных потоков, его активность может достигать до 110 метеоров в час. Это достаточно редкий поток с коротким, но ярким пиком, который длится всего несколько часов», — сотрудник Большого Новосибирского планетария, член новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

Скорость метеоров составляет примерно 41 км/с, и они выглядят как яркие световые полосы, которые стремительно пересекают ночное небо.

Чтобы увидеть максимум метеорного потока, лучше выбрать место вдали от городских огней. Радиант потока находится на северо-востоке, ближе к горизонту, поэтому для наблюдений идеально подойдут открытые пространства.

Отметим, что наблюдение может быть затруднено из-за облачности в ночь с 3 на 4 января. Также напомним, что синоптики обещают снегопады на январские праздники.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Астрономия#Звездопад#Наблюдение#Метеорный поток#Созвездие
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