Пора загадывать желания: пик мощного звездопада можно увидеть уже сегодня

Метеорный поток Квадрантиды ежегодно проходит в начале января, достигая максимальной интенсивности в ночь с 3 на 4 число. Этот поток берет свое название от ныне устаревшего созвездия Стенной Квадрант, радиант которого теперь относится к созвездию Волопаса. Это первый звездопад 2025 года, и его максимум можно будет наблюдать около 22:00, сообщили астрономы Большого Новосибирского планетария.