Posted 3 января, 06:33
Published 3 января, 06:33
Modified 3 января, 06:33
Updated 3 января, 06:33
Анна Лапчик, которая возглавляет Западно-Сибирский гидрометцентр, поделилась информацией о том, как глобальное потепление влияет на климат в Сибири. По её словам, жители Новосибирска уже привыкли к резким изменениям температуры, которые их не удивляют. Исследователи замечают, что климат становится более нестабильным, и это связано с мировыми изменениями.
Например, в ночь на Новый год 2001 года температура в Новосибирске опустилась до -40, но спустя год она была аномально высокой — всего -2. Такие колебания температур привычны для данной местности и добавила, что существует мнение, что в условиях глобального потепления они становятся всё более частыми.
Январь в Новосибирской области за последние три десятилетия стал немного холоднее. Она уточнила, что для европейских регионов России зимы действительно стали менее суровыми, а летние месяцы — более жаркими, в то время как в Сибири наблюдается потепление в других сезонами. Временные изменения для каждого региона являются естественным явлением. Анна Лапчик на конференции ТАСС подтвердила факт глобального потепления.