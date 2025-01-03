Синоптики рассказали о влиянии глобального потепления на Сибирь

Январь в Новосибирской области за последние три десятилетия стал немного холоднее. Она уточнила, что для европейских регионов России зимы действительно стали менее суровыми, а летние месяцы — более жаркими, в то время как в Сибири наблюдается потепление в других сезонами. Временные изменения для каждого региона являются естественным явлением. Анна Лапчик на конференции ТАСС подтвердила факт глобального потепления.