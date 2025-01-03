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Posted 3 января, 06:33

Published 3 января, 06:33

Modified 3 января, 06:33

Updated 3 января, 06:33

В Новосибирске меняется температура

Синоптики рассказали о влиянии глобального потепления на Сибирь

3 января 2025, 06:33
Фото: 1MI. В Новосибирске меняется температура

Синоптик из Новосибирска рассказала о глобальном потеплении

Синоптик из Новосибирска рассказала о воздействии глобального потепления на Сибирь.

Анна Лапчик, которая возглавляет Западно-Сибирский гидрометцентр, поделилась информацией о том, как глобальное потепление влияет на климат в Сибири. По её словам, жители Новосибирска уже привыкли к резким изменениям температуры, которые их не удивляют. Исследователи замечают, что климат становится более нестабильным, и это связано с мировыми изменениями.

Например, в ночь на Новый год 2001 года температура в Новосибирске опустилась до -40, но спустя год она была аномально высокой — всего -2. Такие колебания температур привычны для данной местности и добавила, что существует мнение, что в условиях глобального потепления они становятся всё более частыми.

Январь в Новосибирской области за последние три десятилетия стал немного холоднее. Она уточнила, что для европейских регионов России зимы действительно стали менее суровыми, а летние месяцы — более жаркими, в то время как в Сибири наблюдается потепление в других сезонами. Временные изменения для каждого региона являются естественным явлением. Анна Лапчик на конференции ТАСС подтвердила факт глобального потепления.

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Сибирь#Температура#Климат#Изменение климата
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