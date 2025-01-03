Тарифы ЖКХ в Новосибирской области увеличатся в 2025 году

Например, холодное водоснабжение подорожает на 11,9%, горячее на 12,1%, отопление на 12,6%, электроснабжение на12,6%. Также изменится и тариф на капитальный ремонт. С 2025 года его размер составит 19,29 рубля за квадратный метр, что на 24,29% больше, чем в 2023 году.