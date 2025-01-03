Тарифы ЖКХ в Новосибирской области увеличатся в 2025 году

Posted 3 января, 10:52
Published 3 января, 10:52
Modified 3 января, 10:54
Updated 3 января, 10:54
С 1 июля 2025 года среднее повышение стоимости коммунальных услуг в регионе составит 11,9%. Максимальный индекс роста для всех услуг достигнет 13,5%. Эти изменения были установлены в соответствии с указом губернатора области, как сообщил начальник департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.
Индекс был вычислен на основе различных коммунальных услуг, их цен и темпов изменения тарифов в течение второго полугодия 2025 года относительно декабря 2024 года.
Например, холодное водоснабжение подорожает на 11,9%, горячее на 12,1%, отопление на 12,6%, электроснабжение на12,6%. Также изменится и тариф на капитальный ремонт. С 2025 года его размер составит 19,29 рубля за квадратный метр, что на 24,29% больше, чем в 2023 году.