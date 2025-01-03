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Posted 3 января, 10:52

Published 3 января, 10:52

Modified 3 января, 10:54

Updated 3 января, 10:54

Тарифы вырастут

Тарифы ЖКХ в Новосибирской области увеличатся в 2025 году

3 января 2025, 10:52
Фото: Изображение Midjourney. Тарифы вырастут
Тарифы на коммунальные услуги в Новосибирской области вырастут летом на основании решения губернатора.

С 1 июля 2025 года среднее повышение стоимости коммунальных услуг в регионе составит 11,9%. Максимальный индекс роста для всех услуг достигнет 13,5%. Эти изменения были установлены в соответствии с указом губернатора области, как сообщил начальник департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.

Индекс был вычислен на основе различных коммунальных услуг, их цен и темпов изменения тарифов в течение второго полугодия 2025 года относительно декабря 2024 года.

Например, холодное водоснабжение подорожает на 11,9%, горячее на 12,1%, отопление на 12,6%, электроснабжение на12,6%. Также изменится и тариф на капитальный ремонт. С 2025 года его размер составит 19,29 рубля за квадратный метр, что на 24,29% больше, чем в 2023 году.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Отопление#Капитальный ремонт#Коммунальные услуги#Тарифы ЖКХ#Электроснабжение
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