В Новосибирске назвали 15 школ, где дети мигрантов не говорят по-русски

Дети, говорящие на других языках, присутствуют как в начальных, так и в средних классах. Редко можно встретить мигрантов в 10 и 11 классах. Ученики из недавно прибывших семей часто не могут говорить по-русски, но довольно быстро адаптируются к новому языковому окружению. Однако этот период нередко проходит для них в условиях стресса, о чем упоминают педагоги, пишет BFM-Новосибирск