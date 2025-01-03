В Новосибирске назвали 15 школ, где дети мигрантов не говорят по-русски

Posted 3 января, 05:30
Published 3 января, 05:30
Modified 3 января, 06:06
Updated 3 января, 06:06
Русский язык для таких детей не является родным. Обычно на изучение языка для них требуется от полугода до семи месяцев. В среднем в каждом классе таких учеников бывает до пяти. Это создает определенные трудности, так как учителей не готовили к работе с такими учениками. Всего таких школ 15.
Дети, говорящие на других языках, присутствуют как в начальных, так и в средних классах. Редко можно встретить мигрантов в 10 и 11 классах. Ученики из недавно прибывших семей часто не могут говорить по-русски, но довольно быстро адаптируются к новому языковому окружению. Однако этот период нередко проходит для них в условиях стресса, о чем упоминают педагоги, пишет BFM-Новосибирск
Все 15 учебных заведений (№1, №7, №58, №66, №71, №77, №87, №108, №109, №122, №182, №183, №194, №197, №198) стали городскими базами для реализации новой программы по интеграции детей мигрантов в образовательный процесс. В новом учебном году в этих школах начнут свою деятельность наставники, привлеченные в рамках проекта, в том числе из патриотических организаций.