atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 января, 05:30

Published 3 января, 05:30

Modified 3 января, 06:06

Updated 3 января, 06:06

В Новосибирске назвали 15 школ, где дети мигрантов не говорят по-русски

В Новосибирске назвали 15 школ, где дети мигрантов не говорят по-русски

3 января 2025, 05:30
Фото: Изображение Midjourney.
В Новосибирске обнаружили 15 учебных заведений, в которых обучаются дети из мигрантских семей.

Русский язык для таких детей не является родным. Обычно на изучение языка для них требуется от полугода до семи месяцев. В среднем в каждом классе таких учеников бывает до пяти. Это создает определенные трудности, так как учителей не готовили к работе с такими учениками. Всего таких школ 15.

Дети, говорящие на других языках, присутствуют как в начальных, так и в средних классах. Редко можно встретить мигрантов в 10 и 11 классах. Ученики из недавно прибывших семей часто не могут говорить по-русски, но довольно быстро адаптируются к новому языковому окружению. Однако этот период нередко проходит для них в условиях стресса, о чем упоминают педагоги, пишет BFM-Новосибирск

Все 15 учебных заведений (№1, №7, №58, №66, №71, №77, №87, №108, №109, №122, №182, №183, №194, №197, №198) стали городскими базами для реализации новой программы по интеграции детей мигрантов в образовательный процесс. В новом учебном году в этих школах начнут свою деятельность наставники, привлеченные в рамках проекта, в том числе из патриотических организаций.

Жители Новосибирской области помогали незаконно жить мигрантам в России
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске мигранты похитили работодателя из-за задержки зарплатыДепутаты Новосибирска не захотели ужесточать законодательство для мигрантовВладимир Путин назвал острой проблему с мигрантами в России
#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Дети#Мигранты#Русский язык#Школы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика