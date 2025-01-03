В Новосибирске назвали самый большой размер взятки

Примечательно, но за год количество взяток выросло вдвое. Если в 2023 году таких преступлений было 87, то в 2024 — 174, пишет РБК Новосибирск. Должностные лица брали деньги практические вдвое больше — в 2023 году 60 раз, а в 2024 году 110.