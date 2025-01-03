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Posted 3 января, 04:13

Published 3 января, 04:13

Modified 3 января, 04:13

Updated 3 января, 04:13

Какая взятка была самой большой

В Новосибирске назвали самый большой размер взятки

3 января 2025, 04:13
Фото: 1MI. Какая взятка была самой большой
В Новосибирской области назван средний и самый большой размер взятки, о чем сообщили в прокуратуре.

В 2024 году правоохранители продолжали раскрывать преступления, связанные со взятками. Среднее сумма составила 50 тысяч рублей. Такие же цифры были и в 2023 году.

Примечательно, но за год количество взяток выросло вдвое. Если в 2023 году таких преступлений было 87, то в 2024 — 174, пишет РБК Новосибирск. Должностные лица брали деньги практические вдвое больше — в 2023 году 60 раз, а в 2024 году 110.

Связано увеличение раскрытия преступлений с тем, что правоохранители усилили работу в этой сфере. Самый большой размер взятки составил 96 млн рублей, а самый минимальный — 11 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Преступление#Взятка#Взятки
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