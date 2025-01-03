В Новосибирске подержанные зарубежные авто упали в цене

Posted 3 января, 09:42
Published 3 января, 09:42
Modified 3 января, 10:54
Updated 3 января, 10:54
В Новосибирской области к концу 2024 года произошло заметное снижение стоимости подержанных иномарок. Об этом сообщил Вадим Маньков, руководитель сектора регионального развития Восток Авто.ру Бизнес.
Среди различных брендов китайские автомобили стали дешевле на 7%, и сейчас их средняя цена составляет примерно два миллиона рублей.
Европейские машины также потеряли в стоимости — на 5%. Их нынешняя цена достигает около 2,8 миллиона рублей. Корейские автомобили снизились в цене на 8% и стоят теперь 1,6 миллиона рублей, в то время как японские подешевели на 10% и достигли отметки в 1,3 миллиона рублей.
По словам Манькова, основным фактором снижения цен на подержанные автомобили является старение автопарка, пишет РБК Новосибирск.