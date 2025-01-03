В Новосибирске подержанные зарубежные авто упали в цене

Европейские машины также потеряли в стоимости — на 5%. Их нынешняя цена достигает около 2,8 миллиона рублей. Корейские автомобили снизились в цене на 8% и стоят теперь 1,6 миллиона рублей, в то время как японские подешевели на 10% и достигли отметки в 1,3 миллиона рублей.