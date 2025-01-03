В Новосибирской области автомобиль сбил лошадь

Posted 3 января, 11:43
Published 3 января, 11:43
Modified 3 января, 11:45
Updated 3 января, 11:45
Все случилось 1 января в Краснозерском районе. Водитель ехал на автомобиле Toyota Sprinter в сторону Новосибирска.
В один момент на дороге оказалась лошадь. Он не заметил животное и совершил на него наезд. Лошадь скончалась. Машина получила видимые ощущения.
Также пострадал и сам автомобилист. Какие именно он получил травмы, неизвестно. В ГАИ официально информацию не прокомментировали.
Ранее четыре автомобиля разбились в Новосибирске. В ДТП были пострадавшие. Также недавно BMW разорвало на несколько частей после ДТП с мостом. Это случилось в центре города. У машины оторвало двигатель.