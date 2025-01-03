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Posted 3 января, 11:43

Published 3 января, 11:43

Modified 3 января, 11:45

Updated 3 января, 11:45

Лошадь погибла

В Новосибирской области автомобиль сбил лошадь

3 января 2025, 11:43
Фото: 1MI. Лошадь погибла
В Новосибирской области случилось ДТП с лошадью, о чем рассказали очевидцы в соцсетях.

Все случилось 1 января в Краснозерском районе. Водитель ехал на автомобиле Toyota Sprinter в сторону Новосибирска.

В один момент на дороге оказалась лошадь. Он не заметил животное и совершил на него наезд. Лошадь скончалась. Машина получила видимые ощущения.

Также пострадал и сам автомобилист. Какие именно он получил травмы, неизвестно. В ГАИ официально информацию не прокомментировали.

Ранее четыре автомобиля разбились в Новосибирске. В ДТП были пострадавшие. Также недавно BMW разорвало на несколько частей после ДТП с мостом. Это случилось в центре города. У машины оторвало двигатель.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Животные
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