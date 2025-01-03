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Posted 3 января, 03:26

Published 3 января, 03:26

Modified 3 января, 03:28

Updated 3 января, 03:28

Ребенок погиб

В Новосибирской области в страшном ДТП погибла 10-летняя девочка

3 января 2025, 03:26
Фото: 1MI. Ребенок погиб
В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с ребенком, о чем проинформировали в ГАИ.

Все случилось 2 января. По территории Ордынского района двигался водитель, управляя SsangYong. В один момент он потерял управление. Автомобиль опрокинулся в кювет.

В машине находились мужчина и женщина, которым 43 года, а также 10-летняя девочка. В страшном ДТП погиб ребенок. Взрослые выжили, но с травмами попали в больницу. Теперь по данному происшествию проводится проверка.

Фото: ГАИ по НСО

Ранее четыре автомобиля разбились в Новосибирске. В ДТП были пострадавшие. Также недавно BMW разорвало на несколько частей после ДТП с мостом. Это случилось в центре города. У машины оторвало двигатель.

Массовое ДТП с участием 7 автомобилей произошло в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Дети#ДТП
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