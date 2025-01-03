В Новосибирской области в страшном ДТП погибла 10-летняя девочка

Posted 3 января, 03:26
Published 3 января, 03:26
Modified 3 января, 03:28
Updated 3 января, 03:28
Все случилось 2 января. По территории Ордынского района двигался водитель, управляя SsangYong. В один момент он потерял управление. Автомобиль опрокинулся в кювет.
В машине находились мужчина и женщина, которым 43 года, а также 10-летняя девочка. В страшном ДТП погиб ребенок. Взрослые выжили, но с травмами попали в больницу. Теперь по данному происшествию проводится проверка.
Ранее четыре автомобиля разбились в Новосибирске. В ДТП были пострадавшие. Также недавно BMW разорвало на несколько частей после ДТП с мостом. Это случилось в центре города. У машины оторвало двигатель.