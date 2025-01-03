Жители Новосибирска сталкиваются с рекордным ростом цен на картофель

Стоимость картофеля возросла на 106% — с 24 рублей до 50 рублей за килограмм. Сливочное масло стало дороже на 43% — с 890 до 1275 рублей за килограмм. Красная икра подорожала с 10 до 13 тысяч рублей, что составляет увеличение на 38,4%.