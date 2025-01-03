Жители Новосибирска сталкиваются с рекордным ростом цен на картофель

Posted 3 января, 08:15
Published 3 января, 08:15
Modified 3 января, 10:22
Updated 3 января, 10:22
Стоимость картофеля возросла на 106% — с 24 рублей до 50 рублей за килограмм. Сливочное масло стало дороже на 43% — с 890 до 1275 рублей за килограмм. Красная икра подорожала с 10 до 13 тысяч рублей, что составляет увеличение на 38,4%.
В пятерку самых подорожавших продуктов также вошли апельсины с ростом цен на 29,4% и кофе, который подорожал на 24%.
Помимо продуктов питания, в Новосибирской области наблюдается рост цен на медикаменты, одежду и услуги. По итогам 2024 года средний уровень инфляции в России составил от 9,6% до 9,8%.