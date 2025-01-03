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Posted 3 января, 08:15

Published 3 января, 08:15

Modified 3 января, 10:22

Updated 3 января, 10:22

Картошка дорожает

Жители Новосибирска сталкиваются с рекордным ростом цен на картофель

3 января 2025, 08:15
Фото: 1MI. Картошка дорожает
Согласно данным Новосибирскстата, в 2024 году картофель и другие продукты в Новосибирске значительно подорожали.

Стоимость картофеля возросла на 106% — с 24 рублей до 50 рублей за килограмм. Сливочное масло стало дороже на 43% — с 890 до 1275 рублей за килограмм. Красная икра подорожала с 10 до 13 тысяч рублей, что составляет увеличение на 38,4%.

В пятерку самых подорожавших продуктов также вошли апельсины с ростом цен на 29,4% и кофе, который подорожал на 24%.

Помимо продуктов питания, в Новосибирской области наблюдается рост цен на медикаменты, одежду и услуги. По итогам 2024 года средний уровень инфляции в России составил от 9,6% до 9,8%.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Цены#Картофель#Продукты питания
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