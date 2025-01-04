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Posted 4 января, 09:22

Published 4 января, 09:22

Modified 4 января, 09:24

Updated 4 января, 09:24

Автомобиль разорвало на части в массовом ДТП под Новосибирском

Автомобиль разорвало на части в массовом ДТП под Новосибирском

4 января 2025, 09:22
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области.
Авария произошла из-за выезда на встречную полосу, сообщают в ГАИ.

Днем в субботу, 4 января, на трассе Р-255 в районе Болотного произошла авария с участием трех автомобилей. Один из них разорвало пополам. По словам дорожных полицейских, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу при обгоне с неправильным выбором дистанции.

Один человек погиб, двое получили травмы, сообщили в региональном управлении ГАИ На трассе образовался серьезный затор.

Это уже вторая авария со смертельным исходом на этой автомагистрали за сегодня. Рано утром легковой автомобиль в районе Мошково столкнулся с двумя фурами, погибла женщина-пассажирка.

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