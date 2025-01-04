Автомобиль разорвало на части в массовом ДТП под Новосибирском

Posted 4 января, 09:22
Published 4 января, 09:22
Modified 4 января, 09:24
Updated 4 января, 09:24
Днем в субботу, 4 января, на трассе Р-255 в районе Болотного произошла авария с участием трех автомобилей. Один из них разорвало пополам. По словам дорожных полицейских, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу при обгоне с неправильным выбором дистанции.
Один человек погиб, двое получили травмы, сообщили в региональном управлении ГАИ На трассе образовался серьезный затор.
Это уже вторая авария со смертельным исходом на этой автомагистрали за сегодня. Рано утром легковой автомобиль в районе Мошково столкнулся с двумя фурами, погибла женщина-пассажирка.