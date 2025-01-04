Когда выгоднее всего менять автомобиль: мнение экспертов

Posted 4 января, 06:27
Published 4 января, 06:27
Modified 4 января, 06:31
Updated 4 января, 06:31
Решение о замене автомобиля всегда индивидуально и зависит от множества факторов. Оптимальный возраст для продажи автомобиля — это компромисс между его техническим состоянием, финансовыми возможностями владельца и текущей ситуацией на рынке, считают специалисты проекта Автотека (Авито Авто)
Однако основным критерием эксперты называют срок кредита. С привлечением заемных средств покупают машину около половины россиян. В среднем длительность такого займа составляла 5 лет и продавать автомобиль большинство владельцев не собирались до его полного погашения. В минувшем году из-за роста стоимости машин банки увеличили срок до 9 лет, чтобы резко не повышать ежемесячный платеж. Таким образом, средняя длительность владения автомобилем вырастет.
Истекающий гарантийный срок не является значимым фактором для замены машины, куда важнее ее техническое состояние. На стремление поменять машину влияет и выпуск новых моделей, с более совершенной технической «начинкой».
А вот рост стоимости машин, это касается как новой, так и подержанной техники, наоборот, охлаждает желание замены и увеличивает длительность владения одной машиной, констатируют эксперты Автотеки.
Тем временем, аналитики в конце 2024 года зафиксировали в Новосибирской области падение цен на подержанные иномарки.