Когда выгоднее всего менять автомобиль: мнение экспертов

Однако основным критерием эксперты называют срок кредита. С привлечением заемных средств покупают машину около половины россиян. В среднем длительность такого займа составляла 5 лет и продавать автомобиль большинство владельцев не собирались до его полного погашения. В минувшем году из-за роста стоимости машин банки увеличили срок до 9 лет, чтобы резко не повышать ежемесячный платеж. Таким образом, средняя длительность владения автомобилем вырастет.