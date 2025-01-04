Мировые тренды 2025 года: какие изменения грядут в технологиях, культуре и обществе

1 Искусственный интеллект: больше, чем помощник ИИ уже давно перестал быть просто технологией — он стал неотъемлемой частью нашей жизни. В 2025 году ожидается массовая интеграция ИИ в повседневные процессы: от персональных ассистентов, помогающих в управлении временем, до автоматизации сложных бизнес-задач. Но главная перемена — это развитие ИИ, который не только анализирует, но и принимает решения, имитируя человеческое мышление. Ключевые примеры: ИИ-диагностика в медицине, способная определять заболевания за секунды.

«Умные» дома и офисы, где ИИ не только экономит энергию, но и заботится о комфорте и безопасности.

Полностью автоматизированные системы управления транспортом в городах.