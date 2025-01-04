Под Новосибирском женщина погибла в тройном ДТП

Posted 4 января, 03:59
Published 4 января, 03:59
Modified 4 января, 03:59
Updated 4 января, 03:59
Рано утром в субботу, 4 января, в Мошковском районе на федеральной трассе Р-255 автомобиль Фольксваген Туарег разбился в лобовом столкновении со встречными грузовыми автомобилями Валдай и Мэн.
В аварии, произошедшей на 42 километре трассы, погибла женщина-пассажир легкового автомобиля, ее личность пока неизвестна. 52-летний водитель получил тяжелые травмы, он госпитализирован в больницу райцентра.
О причинах ДТП в региональном управлении ГАИ пока ничего не сообщают.
В первый день нового года в Краснозерском районе автомобиль смертельно травмировал лошадь, которая внезапно оказалась на дороге.