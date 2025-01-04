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Posted 4 января, 03:59

Published 4 января, 03:59

Modified 4 января, 03:59

Updated 4 января, 03:59

Под Новосибирском женщина погибла в тройном ДТП

Под Новосибирском женщина погибла в тройном ДТП

4 января 2025, 03:59
Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.
Легковой автомобль столкнулся с двумя фурами, сообщили в региональном управлении ГАИ.

Рано утром в субботу, 4 января, в Мошковском районе на федеральной трассе Р-255 автомобиль Фольксваген Туарег разбился в лобовом столкновении со встречными грузовыми автомобилями Валдай и Мэн.

В аварии, произошедшей на 42 километре трассы, погибла женщина-пассажир легкового автомобиля, ее личность пока неизвестна. 52-летний водитель получил тяжелые травмы, он госпитализирован в больницу райцентра.

О причинах ДТП в региональном управлении ГАИ пока ничего не сообщают.

В первый день нового года в Краснозерском районе автомобиль смертельно травмировал лошадь, которая внезапно оказалась на дороге.

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