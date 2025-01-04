Православный календарь на 2025 год: главные церковные даты

Православный церковный календарь представляет собой богатую палитру праздников, постов и дней памяти, каждое из которых наполнено глубоким духовным смыслом и символизмом. Он объединяет миллионы верующих в России и за ее пределами, напоминая о событиях, которые определили ход христианской истории.