Православный календарь на 2025 год: главные церковные даты

Православный церковный календарь представляет собой богатую палитру праздников, постов и дней памяти, каждое из которых наполнено глубоким духовным смыслом и символизмом. Он объединяет миллионы верующих в России и за ее пределами, напоминая о событиях, которые определили ход христианской истории.
Январь: начало нового года с духовным обновлением
- 6 января — Рождественский сочельник. Этот день посвящен строгому посту и приготовлению к Рождеству. Верующие готовят сочиво — символическое блюдо, олицетворяющее традиции древних христиан.
- 7 января — Рождество Христово. Праздник, напоминающий о рождении Спасителя, сопровождается торжественными богослужениями и чтением евангельских текстов.
- 19 января — Крещение Господне. Событие, отмечающее крещение Иисуса в Иордане, сопровождается освящением воды. Верующие погружаются в прорубь, символически очищая душу и тело.
Весна: время поста и больших перемен
Весенние месяцы наполнены значимыми духовными событиями:
- 2 марта — Прощеное воскресенье. Традиция просить прощения друг у друга перед началом Великого поста.
- 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы. Этот праздник посвящен событию, изменившему судьбу мира — возвещению архангелом Гавриилом Деве Марии о рождении Христа.
- 20 апреля — Пасха. Величайший праздник православия, символизирующий победу жизни над смертью.
Богослужение в церкви. Фото: 1MI
Лето: время радости и единства
Летние месяцы насыщены праздниками, отмечающими единство и духовное возрождение:
- 8 июня — День Святой Троицы. Сошествие Святого Духа на апостолов стало началом христианской Церкви.
- 12 июля — День апостолов Петра и Павла. Этот праздник посвящен проповедникам христианства, отдавшим жизнь за веру.
- 28 июля — День Крещения Руси. Вспоминается принятие христианства князем Владимиром, что стало отправной точкой в истории русской духовности.
Осень: время благодарности
Осень в православной традиции знаменуется праздниками, которые подчеркивают благодарность Богу:
- 14 августа — Медовый Спас. В этот день верующие освящают мед, символизирующий божественную сладость жизни.
- 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник, прославляющий рождение Девы Марии, ставшей матерью Спасителя.
Православный храм. Фото: 1MI
Главные посты в 2025 году
Православный календарь включает четыре многодневных поста, каждый из которых имеет свое значение. В 2025 году нас ожидает Великий пост перед Пасхой, начнется 3 марта, Петров пост в июне–июле, Успенский пост в августе и Рождественский пост, предваряющий празднование Рождества Христова.