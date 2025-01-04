Придорожное кафе сгорело в Новосибирской области

Posted 4 января, 06:40
Published 4 января, 06:40
Modified 4 января, 06:50
Updated 4 января, 06:50
Здание кафе в селе Кочки вспыхнуло утром в субботу, 4 января. Пламя, возникнув на крыше, за несколько минут охватило всю постройку. Из горящего строения выбрались четыре человека, они не пострадали.
На то, чтобы полностью потушить огонь, у пожарных ушло 35 минут. Кафе выгорело практически целиком, у него обрушилась крыша. О причинах возгорания в региональном управлении МЧС не сообщили.
Районная прокуратура начала проверку. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования на вводе в здание, сообщили в надзорном ведомстве.
Два человека погибли при пожаре в частном доме на улице Механической в канун Нового года. Предположительно к трагическому исходу привела неисправная электропроводка.
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