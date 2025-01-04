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Posted 4 января, 06:40

Published 4 января, 06:40

Modified 4 января, 06:50

Updated 4 января, 06:50

Придорожное кафе сгорело в Новосибирской области

Придорожное кафе сгорело в Новосибирской области

4 января 2025, 06:40
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пожар произошел в селе Кочки, сообщили в региональном управлении МЧС

Здание кафе в селе Кочки вспыхнуло утром в субботу, 4 января. Пламя, возникнув на крыше, за несколько минут охватило всю постройку. Из горящего строения выбрались четыре человека, они не пострадали.

На то, чтобы полностью потушить огонь, у пожарных ушло 35 минут. Кафе выгорело практически целиком, у него обрушилась крыша. О причинах возгорания в региональном управлении МЧС не сообщили.

Районная прокуратура начала проверку. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования на вводе в здание, сообщили в надзорном ведомстве.

Два человека погибли при пожаре в частном доме на улице Механической в канун Нового года. Предположительно к трагическому исходу привела неисправная электропроводка.

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