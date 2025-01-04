Проезд, алкоголь и штрафы: за что новосибирцы стали больше платить в 2025 году

С 1 января выросла стоимость проезда на пригородных электропоездах. В зависимости от тарифной зоны увеличение стоимости билета составило от 9 до 18 процентов. Минимальная стоимость проезда в пределах перовой и второй зоны — 40 рублей, столько же, сколько на наземном муниципальном транспорте и в метрополитене.