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Posted 4 января, 03:18

Published 4 января, 03:18

Modified 4 января, 03:20

Updated 4 января, 03:20

С 1 января подорожал проезд на электричках

Проезд, алкоголь и штрафы: за что новосибирцы стали больше платить в 2025 году

4 января 2025, 03:18
Фото: Артем Шершнев. atas.info. С 1 января подорожал проезд на электричках
С заметным подорожанием в разных сферах столкнулись жители Новосибирска с наступлением нового года.

С 1 января выросла стоимость проезда на пригородных электропоездах. В зависимости от тарифной зоны увеличение стоимости билета составило от 9 до 18 процентов. Минимальная стоимость проезда в пределах перовой и второй зоны — 40 рублей, столько же, сколько на наземном муниципальном транспорте и в метрополитене.

Дороже обойдутся и вредные привычки. Согласно решению федерального правительства, увеличена минимальная розничная стоимость крепкого алкогола. Теперь бутылка водки не может продаваться в магазине дешевле 246 рублей. Что касается коньяка, то его минимальная стоимость теперь 651 рубль. А из-за увеличения акцизного сбора на сигареты нижняя ценовая планка одной пачки табачных изделий зафиксирована на уровне 135 рублей.

Ощутимо увеличились штрафы для водителей автомобилей. За непристегнутый ремень безопасности составят административный протокол на 1,5 тысячи рублей, аналогичное наказание ждет за проезд на запрещающий сигнал светофора. Если автолюбителя поймают пьяным за рулем, то заплатить придется 45 тысяч.

Кроме того, заметно больше придется платить за жилищно-коммунальные услуги.

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