Самые популярные машины 2024 года назвали в Новосибирске

Posted 4 января, 07:12
Published 4 января, 07:12
Modified 4 января, 07:14
Updated 4 января, 07:14
Лидеро продаж в сегменте новых автомобилей по итогам 2024 года в Новосибирске стал китайский кроссовер Haval Jolion стоимостью 2,6 млн рублей. На второй строче рейтинга так же «китаец» Chery Tiggo 7 Pro Max, за него покупатель платит около 3 млн рублей. И на третьей позиции отечественная Lada Granta.
В салоне Lada стоит немногим более 1,1 миллиона рублей. Однако именно она из тройки лидеров сильнее всего подорожала за год — на 12 процентов. Об этом сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на данные Авто.Ру.
Рынок новый автомобилей в России в минувшем году стремительно рос, в первую очередь, за счет доминирующей позции китайских производителей. Но при этом эксперты прогнозируют увеличение времени владения одним автомобилем. О причинах этого читайте в нашем специальном материале.
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