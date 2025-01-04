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Posted 4 января, 07:12

Published 4 января, 07:12

Modified 4 января, 07:14

Updated 4 января, 07:14

Чаще всего покупали изделия китайского автопрома

Самые популярные машины 2024 года назвали в Новосибирске

4 января 2025, 07:12
Фото: 1MI. Чаще всего покупали изделия китайского автопрома
Эксперты составили топ-3 самых продаваемых марок на рынке новых автомобилей.

Лидеро продаж в сегменте новых автомобилей по итогам 2024 года в Новосибирске стал китайский кроссовер Haval Jolion стоимостью 2,6 млн рублей. На второй строче рейтинга так же «китаец» Chery Tiggo 7 Pro Max, за него покупатель платит около 3 млн рублей. И на третьей позиции отечественная Lada Granta.

В салоне Lada стоит немногим более 1,1 миллиона рублей. Однако именно она из тройки лидеров сильнее всего подорожала за год — на 12 процентов. Об этом сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на данные Авто.Ру.

Рынок новый автомобилей в России в минувшем году стремительно рос, в первую очередь, за счет доминирующей позции китайских производителей. Но при этом эксперты прогнозируют увеличение времени владения одним автомобилем. О причинах этого читайте в нашем специальном материале.

 

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#Экономика#Транспорт#Новосибирск#Цены#Авто#Популярность
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