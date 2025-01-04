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Posted 4 января, 07:47

Published 4 января, 07:47

Modified 4 января, 07:50

Updated 4 января, 07:50

По словам соседей, тело лежит в квартире у открытой двери.

Тело женщины лежит в открытой квартире под Новосибирском

4 января 2025, 07:47
Фото: 1MI. По словам соседей, тело лежит в квартире у открытой двери.
Погибшую не вывозят морг из-за выходных, говорят соседи.

В квартире одного из домов на улице Пушкина в городе Искитим несколько дней лежит тело скончавшейся пенсионерки, сообщили соседи. По их словам, полиция приехала, вскрыла дверь, зафиксировала трагический случай и уехала. На звонки в сотвествующие службы якобы отвечают, что из-за праздников все сотрудники отдыхают.

Часть жителей подъезда вынужденно перебралась к родственникам из-за боязни соседства с бездыханным телом.

В региональном главке полиции обнаружение мертвой женщины подтвердили, пишет издание НГС. Однако заявили, что вывоз тела не входит в компетенцию правоохранительных органов. За подобные процедуры отвечают мунициальные органы власти.

Накануне Нового года безжизненное тело обнаружили на борту самолета, следовавшего в Новосибирск. О том, что произошло в воздухе, читайте в нашем материале.

В Новосибирской области найдено тело бывшего члена влиятельной ОПГ
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