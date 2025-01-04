Тело женщины лежит в открытой квартире под Новосибирском

В квартире одного из домов на улице Пушкина в городе Искитим несколько дней лежит тело скончавшейся пенсионерки, сообщили соседи. По их словам, полиция приехала, вскрыла дверь, зафиксировала трагический случай и уехала. На звонки в сотвествующие службы якобы отвечают, что из-за праздников все сотрудники отдыхают.