Тело женщины лежит в открытой квартире под Новосибирском

Posted 4 января, 07:47
Published 4 января, 07:47
Modified 4 января, 07:50
Updated 4 января, 07:50
В квартире одного из домов на улице Пушкина в городе Искитим несколько дней лежит тело скончавшейся пенсионерки, сообщили соседи. По их словам, полиция приехала, вскрыла дверь, зафиксировала трагический случай и уехала. На звонки в сотвествующие службы якобы отвечают, что из-за праздников все сотрудники отдыхают.
Часть жителей подъезда вынужденно перебралась к родственникам из-за боязни соседства с бездыханным телом.
В региональном главке полиции обнаружение мертвой женщины подтвердили, пишет издание НГС. Однако заявили, что вывоз тела не входит в компетенцию правоохранительных органов. За подобные процедуры отвечают мунициальные органы власти.
Накануне Нового года безжизненное тело обнаружили на борту самолета, следовавшего в Новосибирск. О том, что произошло в воздухе, читайте в нашем материале.