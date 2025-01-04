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Posted 4 января, 10:48

Published 4 января, 10:48

Modified 4 января, 10:50

Updated 4 января, 10:50

Токаев рассказал о визите Путина и будущем сотрудничестве двух стран

Токаев рассказал о визите Путина и будущем сотрудничестве двух стран

4 января 2025, 10:48
Фото: kremlin.ru.
В интервью изданию «Ана тілі» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Владимир Путин хорошо понимает специфику Казахстана и видит большие перспективы в дальнейшем развитии казахстанско-российских отношений.

Как сообщает kp.ru, глава республики подробно рассказал об итогах визита Владимира Путина в Казахстан осенью прошлого года. Несмотря на то, что про эту встречу много писали в СМИ, некоторое осталось за кадром. Так, лидеры двух стран на протяжении четырех часов обсуждали важные для межгосударственного партнерства вопросы.

Речь шла, в первую очередь, о взаимодействии в торгово-экономическом, транспортно-логистическом, энергетическом, культурно-образовательном векторах совместной работы. Касым-Жомарт Токаев, со своей стороны, дал высокопоставленному гостю разъяснения относительно разносторонней внешней политики Казахстана, твердой приверженности государства развитию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией.

Согласно комментарию президента Казахстана, отношения двух стран базируются на обширном экономическом, культурном и гуманитарном сотрудничестве. Токаев отмечает, что российский лидер — опытный государственный деятель, хорошо понимающий специфику Казахстана и значение страны как крупнейшей экономики Центрально-Азиатского региона. Токаев подчеркнул, что сейчас два государства работают над масштабированием торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Стоит также напомнить, что наибольшее число раз Владимир Путин посещал с визитом именно Казахстан — речь идет о 33 поездках. Помимо этого, два президента периодически общаются по телефону и встречаются на международных форумах, не теряя связь.

Касым-Жомарт Токаев считает, что такое казахстанско-российское партнерство, помимо реализации интересов двух государств, помогает обеспечить стабильность в Евразии, где политика двух держав имеет ключевое значение.

Глава республики по итогам встречи заявил о перспективах возведения в Казахстане первой атомной электростанции. Токаев подчеркивает, что российские специалисты имеют успешный опыт в строительстве АЭС. Лидер Казахстана также пообещал, что в наступившем году будут устроены конкурсные процедуры, по итогам которых власти страны утвердят финальный состав участников данной инициативы.

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