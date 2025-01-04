Токаев рассказал о визите Путина и будущем сотрудничестве двух стран

Согласно комментарию президента Казахстана, отношения двух стран базируются на обширном экономическом, культурном и гуманитарном сотрудничестве. Токаев отмечает, что российский лидер — опытный государственный деятель, хорошо понимающий специфику Казахстана и значение страны как крупнейшей экономики Центрально-Азиатского региона. Токаев подчеркнул, что сейчас два государства работают над масштабированием торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Стоит также напомнить, что наибольшее число раз Владимир Путин посещал с визитом именно Казахстан — речь идет о 33 поездках. Помимо этого, два президента периодически общаются по телефону и встречаются на международных форумах, не теряя связь.