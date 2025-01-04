В Новосибирске не признали культурным наследием соцгород завода «Сибкомбайн»

Posted 4 января, 10:40
Published 4 января, 10:40
Modified 4 января, 10:40
Updated 4 января, 10:40
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия (ГИООКН) вторично отклонила заявку активистов, занимающихся сохранением исторической городской среды, о придании охранного статуса комплексу соцгорода «Сибкомбайн» (позже «Сибсельмаш»). Ранее подобная заявка была подана в 2020 году. Свое решение инспекция объясняет выводами экспертов, которые не нашли в комплексе зданий, расположенных вдоль 1-го и 2-го переулков Пархоменко признаков исторической ценности, сообщает издание BFM-Новосибирск.
Дома № 8 и 10 по 1-му переулку Пархоменко уже признаны аварийными и должны быть снесены по решению муниципалитета.
Комплексная строчная застройка соцгорода «Сибкомбайн» выполнена в стиле конструктивизм и основана на идеях немецкого архитектора-авангардиста Эрнста Мая. Эксперты в области градостроительства считают, что этот комплекс имеет безусловную историческую и культурную ценность.
Уже уничтожено здание ДК им. Клары Цеткин, несколько лет находится в полуразрушенном состоянии здание первого звукового кинотеатра города «Металлист». Оба строения входили в состав заводского соцгородка.
А в декабре 2024 года стало известно, что ГИООКН вычеркнула из реестра выявленных объектов культурного наследия здание санатория «Речкуновский».