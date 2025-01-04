В Новосибирске не признали культурным наследием соцгород завода «Сибкомбайн»

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия (ГИООКН) вторично отклонила заявку активистов, занимающихся сохранением исторической городской среды, о придании охранного статуса комплексу соцгорода «Сибкомбайн» (позже «Сибсельмаш»). Ранее подобная заявка была подана в 2020 году. Свое решение инспекция объясняет выводами экспертов, которые не нашли в комплексе зданий, расположенных вдоль 1-го и 2-го переулков Пархоменко признаков исторической ценности, сообщает издание BFM-Новосибирск.