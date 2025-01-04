В Новосибирске силовики составили портрет типичного коррупционера

Posted 4 января, 04:42
Published 4 января, 04:42
Modified 4 января, 05:15
Updated 4 января, 05:15
Среди тех, кто осужден или проходит подозреваемым по уголовным делам, связанным с коррупционными преступлениями в Новосибирской области, только 15 процентов женщин. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, средний возраст коррупционера от 30 до 49 лет, в основной массе это люди с дипломом вуза и стабильной зарплатой.
Самый большой размер выявленной взятки в 2024 году составил более 90 млн рублей. На столько незаконного обогатился заместитель руководителя Территориального управления автодорог Константин Громенко. Деньги он получал от подрядчиков, которым содействовал в заключении выгодных контрактов на строительство и реконструкцию автотрасс.
Если же говорить в целом о преступности в регионе, то 65 процентов задержанных пребивались случайными заработками и не имели постоянного места работы, пишет РБК-Новосибирск.