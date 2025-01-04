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Posted 4 января, 04:42

Published 4 января, 04:42

Modified 4 января, 05:15

Updated 4 января, 05:15

Обычно коррупционер имеет высшее образование

В Новосибирске силовики составили портрет типичного коррупционера

4 января 2025, 04:42
Фото: 1MI. Обычно коррупционер имеет высшее образование
В основном по делам о коррупции привлекают к отвественности мужчин, рассказали в региональной прокуратуре.

Среди тех, кто осужден или проходит подозреваемым по уголовным делам, связанным с коррупционными преступлениями в Новосибирской области, только 15 процентов женщин. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, средний возраст коррупционера от 30 до 49 лет, в основной массе это люди с дипломом вуза и стабильной зарплатой.

Самый большой размер выявленной взятки в 2024 году составил более 90 млн рублей. На столько незаконного обогатился заместитель руководителя Территориального управления автодорог Константин Громенко. Деньги он получал от подрядчиков, которым содействовал в заключении выгодных контрактов на строительство и реконструкцию автотрасс.

Если же говорить в целом о преступности в регионе, то 65 процентов задержанных пребивались случайными заработками и не имели постоянного места работы, пишет РБК-Новосибирск.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Прокуратура#Статистика#Взятки#Коррупция
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