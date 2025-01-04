В Новосибирске силовики составили портрет типичного коррупционера

Среди тех, кто осужден или проходит подозреваемым по уголовным делам, связанным с коррупционными преступлениями в Новосибирской области, только 15 процентов женщин. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, средний возраст коррупционера от 30 до 49 лет, в основной массе это люди с дипломом вуза и стабильной зарплатой.