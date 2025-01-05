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Posted 5 января, 07:15

Published 5 января, 07:15

Modified 5 января, 07:18

Updated 5 января, 07:18

Метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание

Магнитная буря обрушится на Землю 6 декабря

5 января 2025, 07:15
Фото: Изображение Midjourney. Метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание

Новосибирцев предупредили о магнитной буре 6 декабря

Горожане почувствуют последствия вспышек на Солнце, предупреждают ученые.

В понедельник, 6 января, сибиряки почувствуют влияние магнитной бури, сообщили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии, созданной Институтом космических исследований РАН и Институтом солнечно-земной физики СО РАН. Ее возможная интенсивность оценивается в 1 балл по пятибалльной шкале. То есть, это относительно слабое возмущение.

Однако даже такой геомагнитный шторм может вызвать недомогание, слабость и головные боли у метеозависимых людей. Ученые не исключают, что в момент, когда облако солнечной плазмы достигнет Земли, реальная интенсивность магнитной бури составит 2 балла. Это уже более серьезно отразится на самочувствии и повысит вероятность появления полярных сияний.

В первые дни 2025 года это красивое атмосферное явление наблюдали жители разных регионов Сибири.

О расписании геомагнитных возмущений на январь 2025 года, воздействии магнитных бурь на организм человека и о том, как минимизировать неприятные последствия, читайте в нашем специальном материале.

Два взрыва высшего балла произошли на Солнце — что будет с метеозависимыми людьми
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