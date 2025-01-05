Магнитная буря обрушится на Землю 6 декабря

Posted 5 января, 07:15
Published 5 января, 07:15
Modified 5 января, 07:18
Updated 5 января, 07:18
В понедельник, 6 января, сибиряки почувствуют влияние магнитной бури, сообщили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии, созданной Институтом космических исследований РАН и Институтом солнечно-земной физики СО РАН. Ее возможная интенсивность оценивается в 1 балл по пятибалльной шкале. То есть, это относительно слабое возмущение.
Однако даже такой геомагнитный шторм может вызвать недомогание, слабость и головные боли у метеозависимых людей. Ученые не исключают, что в момент, когда облако солнечной плазмы достигнет Земли, реальная интенсивность магнитной бури составит 2 балла. Это уже более серьезно отразится на самочувствии и повысит вероятность появления полярных сияний.
В первые дни 2025 года это красивое атмосферное явление наблюдали жители разных регионов Сибири.
О расписании геомагнитных возмущений на январь 2025 года, воздействии магнитных бурь на организм человека и о том, как минимизировать неприятные последствия, читайте в нашем специальном материале.