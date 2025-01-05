Магнитная буря обрушится на Землю 6 декабря

Однако даже такой геомагнитный шторм может вызвать недомогание, слабость и головные боли у метеозависимых людей. Ученые не исключают, что в момент, когда облако солнечной плазмы достигнет Земли, реальная интенсивность магнитной бури составит 2 балла. Это уже более серьезно отразится на самочувствии и повысит вероятность появления полярных сияний.