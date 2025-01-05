Многокилометровая пробка образовалась на северном въезде в Новосибирск

Движение по направлению в центр города блокировали сразу несколько аварий, произошедших в районе торгового центра «Гигант», у перекрестка Мочищенского шоссе и улицы Жуковского. В двух столкновениях участвовало по три машины, практически полностью перегорожены все три полосы движения. Еще два аварии — это столкновения двух автомобилей.