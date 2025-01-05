Многокилометровая пробка образовалась на северном въезде в Новосибирск

Posted 5 января, 09:39
Published 5 января, 09:39
Modified 5 января, 09:41
Updated 5 января, 09:41
Автомобильный затор длиной около трех километров образовался во второй половине дня на 1-м Мочищенском шоссе. В пробке стоят сотни машин, не могут проехать даже автомобили скорой помощи, сообщают водители.
Движение по направлению в центр города блокировали сразу несколько аварий, произошедших в районе торгового центра «Гигант», у перекрестка Мочищенского шоссе и улицы Жуковского. В двух столкновениях участвовало по три машины, практически полностью перегорожены все три полосы движения. Еще два аварии — это столкновения двух автомобилей.
Застрявшие в пробке пытаются относиться к ситуации с юмором и иронизируют в комментариях на сервисе 2GIS.
«Класс, и поспать успел»
«Ну хоть маникюр освежила, пока стоим»
«Мужики, гоу в карты!»
Подобная история накануне Нового год произошла на другом значимом въезде в город, Гусинобродском тракте. Из-за аварии какое-то время движение было полностью остановлено.