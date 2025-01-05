atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 января, 09:39

Published 5 января, 09:39

Modified 5 января, 09:41

Updated 5 января, 09:41

Люди более часа не могут въехать в город

Многокилометровая пробка образовалась на северном въезде в Новосибирск

5 января 2025, 09:39
Фото: 1MI. Люди более часа не могут въехать в город
Автомобильный затор на 1-м Мочищенском шоссе произошел из-за нескольких аварий, следует из данных геолокационных сервисов.

Автомобильный затор длиной около трех километров образовался во второй половине дня на 1-м Мочищенском шоссе. В пробке стоят сотни машин, не могут проехать даже автомобили скорой помощи, сообщают водители.

Движение по направлению в центр города блокировали сразу несколько аварий, произошедших в районе торгового центра «Гигант», у перекрестка Мочищенского шоссе и улицы Жуковского. В двух столкновениях участвовало по три машины, практически полностью перегорожены все три полосы движения. Еще два аварии — это столкновения двух автомобилей.

Машины на этом отрезке дороги практически не двигаются
Машины на этом отрезке дороги практически не двигаются. Фото: 2GIS

Застрявшие в пробке пытаются относиться к ситуации с юмором и иронизируют в комментариях на сервисе 2GIS.

«Класс, и поспать успел»
«Ну хоть маникюр освежила, пока стоим»
«Мужики, гоу в карты!»

Подобная история накануне Нового год произошла на другом значимом въезде в город, Гусинобродском тракте. Из-за аварии какое-то время движение было полностью остановлено.

Мэр назвал способы борьбы с пробками в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Автомобиль разорвало на части в массовом ДТП под НовосибирскомПод Новосибирском женщина погибла в тройном ДТПНовосибирские дальнобойщики на 4 дня застряли в пробке на трассе в Забайкалье
#Транспорт#Новосибирск#Пробка#Затор#Аварии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика