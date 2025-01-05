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Posted 5 января, 03:09

Published 5 января, 03:09

Modified 5 января, 03:11

Updated 5 января, 03:11

Сейчас идет достедственная проверка

Надписи против русских в новосибирском подъезде возмутили главу Следкома Бастрыкина

5 января 2025, 03:09
Фото: 1MI. Сейчас идет достедственная проверка
Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

О надписях на стенах подъезда, унижающих людей русской национальности, сообщили в соцсетях жители дома по улице Кубовая, 96/2. Мнгогоэтажный жилой дом входит в состав ЖК Светлая роща-2 в Заельцовском районе Новосибирска.

Александр Бастрыкин потребовал от своих новосибирских пожчиненных возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.

В последние дни декабря стало известно, что председатель Следственного комитета России обратил внимание на скандального блогера-мигранта. На улицах Новосиирска человек, судя по всему, приехавший из одной из стран ближнего зарубежья, нападал на прохожих. Он избивал и оскорблял своих жертв, снимая все действия на видео. Ролики потом злоумышленник выкладывал в сеть.

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#Новосибирск#Межнациональная рознь#Следственный комитет#Граффити#Оскорбление
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