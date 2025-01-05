Надписи против русских в новосибирском подъезде возмутили главу Следкома Бастрыкина

В последние дни декабря стало известно, что председатель Следственного комитета России обратил внимание на скандального блогера-мигранта. На улицах Новосиирска человек, судя по всему, приехавший из одной из стран ближнего зарубежья, нападал на прохожих. Он избивал и оскорблял своих жертв, снимая все действия на видео. Ролики потом злоумышленник выкладывал в сеть.