Надписи против русских в новосибирском подъезде возмутили главу Следкома Бастрыкина

Posted 5 января, 03:09
Published 5 января, 03:09
Modified 5 января, 03:11
Updated 5 января, 03:11
О надписях на стенах подъезда, унижающих людей русской национальности, сообщили в соцсетях жители дома по улице Кубовая, 96/2. Мнгогоэтажный жилой дом входит в состав ЖК Светлая роща-2 в Заельцовском районе Новосибирска.
Александр Бастрыкин потребовал от своих новосибирских пожчиненных возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.
В последние дни декабря стало известно, что председатель Следственного комитета России обратил внимание на скандального блогера-мигранта. На улицах Новосиирска человек, судя по всему, приехавший из одной из стран ближнего зарубежья, нападал на прохожих. Он избивал и оскорблял своих жертв, снимая все действия на видео. Ролики потом злоумышленник выкладывал в сеть.