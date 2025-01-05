Нет ментальной войне: в Новосибирске прошел пикет за сохранение исторических зданий

Posted 5 января, 06:51
Published 5 января, 06:51
Modified 5 января, 07:55
Updated 5 января, 07:55
Несколько десятков активистов приняли участие в согласованном пикете против уничтожения исторической городской застройки, который прошел в центре Новосибирска, на площадке у театра «Глобус». Люди держали в руках плакаты с надписями «Сохранить военный городок», «Академгородок — объект мирового наследия», «Башня на Коммунстроевской — не допустим утраты».
Организатор пикета, глава регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Шамина заявила, что пренебрежение к заботе даже о тех строениях, что признаны объектами культурного наследия, в городе приняло системный характер. Несмотря на протесты общественности, архитекторов и историков, за последние годы десятки объектов уже исчезли или находятся в очень плохом состоянии.
«Исторический облик города и основные объекты трудовой и воинской славы оказываются уничтоженными со всеми фатальными последствиями для менталитета настоящих и будущих поколений», — заявила Наталья Шамина.
В качестве самых проблемных точек названы дореволюционный военный городок в Октябрьском районе, комплекс зданий Алтайской железной дороги, главный корпус санатория «Речкуновский» и ряд других объектов. Кроме того, участники акции протеста говорят о нежелании придавать охранный статус архитектурным комплексам, которые несут явную историческую ценность, в частности, речь идет о соцгороде завода «Сибкомбайн».
«Такое тотальное уничтожение исторической памяти, неуважение к трудовым и воинским подвигам оказывает разлагающее действие на общественное сознание, на патриотизм молодежи, резко и недопустимо снижает нравственный и культурный уровень общества. Такие действия можно квалифицировать только как ментальную войну, разрушающую страну изнутри», — говорится в резолюции, принятой в ходе пикета.
Активисты потребовали от чиновников соблюдения федерального законодательства по охране и сохранению объектов культурного наследия, а от правоохранительных органов — поиска и наказания виновных в утрате исторических артефактов.