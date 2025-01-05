Нет ментальной войне: в Новосибирске прошел пикет за сохранение исторических зданий

Организатор пикета, глава регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Шамина заявила, что пренебрежение к заботе даже о тех строениях, что признаны объектами культурного наследия, в городе приняло системный характер. Несмотря на протесты общественности, архитекторов и историков, за последние годы десятки объектов уже исчезли или находятся в очень плохом состоянии.