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Posted 5 января, 06:51

Published 5 января, 06:51

Modified 5 января, 07:55

Updated 5 января, 07:55

Типичный пример — уничтожение зданий комплекса Алтайской железной дороги

Нет ментальной войне: в Новосибирске прошел пикет за сохранение исторических зданий

5 января 2025, 06:51
Фото: atas.info. Типичный пример — уничтожение зданий комплекса Алтайской железной дороги
Активисты заявляют об угрозе уничтожения многих памятников истории и архитектуры.

Несколько десятков активистов приняли участие в согласованном пикете против уничтожения исторической городской застройки, который прошел в центре Новосибирска, на площадке у театра «Глобус». Люди держали в руках плакаты с надписями «Сохранить военный городок», «Академгородок — объект мирового наследия», «Башня на Коммунстроевской — не допустим утраты».

Организатор пикета, глава регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Шамина заявила, что пренебрежение к заботе даже о тех строениях, что признаны объектами культурного наследия, в городе приняло системный характер. Несмотря на протесты общественности, архитекторов и историков, за последние годы десятки объектов уже исчезли или находятся в очень плохом состоянии.

«Исторический облик города и основные объекты трудовой и воинской славы оказываются уничтоженными со всеми фатальными последствиями для менталитета настоящих и будущих поколений», — заявила Наталья Шамина.
Участники акции потребовали от чиновников соблюдать законодательство
Участники акции потребовали от чиновников соблюдать законодательство
Участники акции потребовали от чиновников соблюдать законодательство
Участники акции потребовали от чиновников соблюдать законодательство
Участники акции потребовали от чиновников соблюдать законодательство. Фото: Екатерина Першина

В качестве самых проблемных точек названы дореволюционный военный городок в Октябрьском районе, комплекс зданий Алтайской железной дороги, главный корпус санатория «Речкуновский» и ряд других объектов. Кроме того, участники акции протеста говорят о нежелании придавать охранный статус архитектурным комплексам, которые несут явную историческую ценность, в частности, речь идет о соцгороде завода «Сибкомбайн».

«Такое тотальное уничтожение исторической памяти, неуважение к трудовым и воинским подвигам оказывает разлагающее действие на общественное сознание, на патриотизм молодежи, резко и недопустимо снижает нравственный и культурный уровень общества. Такие действия можно квалифицировать только как ментальную войну, разрушающую страну изнутри», — говорится в резолюции, принятой в ходе пикета.

Активисты потребовали от чиновников соблюдения федерального законодательства по охране и сохранению объектов культурного наследия, а от правоохранительных органов — поиска и наказания виновных в утрате исторических артефактов.

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