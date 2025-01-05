Пять человек пострадали в лобовом столкновении в Новосибирске

Днем в воскресенье, 5 января, на Гусинобродском шоссе в Октябрьском районе водитель автомобиля Тойота Истима вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся со встречный Тойота Лэнкрузер Прадо. Водитель последнего отделался испугом, а вот четыре пассажира и водитель Истимы с различными травмами доставлены в больницу, сообщили в управлении ГАИ по Новосибирску.