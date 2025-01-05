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Posted 5 января, 10:09

Published 5 января, 10:09

Modified 5 января, 10:09

Updated 5 января, 10:09

ДТП произошло на Гусинобродском шоссе

Пять человек пострадали в лобовом столкновении в Новосибирске

5 января 2025, 10:09
Фото: ГАИ по Новосибирску. ДТП произошло на Гусинобродском шоссе
Один из водителей не справился с управлением, говорят очевидцы.

Днем в воскресенье, 5 января, на Гусинобродском шоссе в Октябрьском районе водитель автомобиля Тойота Истима вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся со встречный Тойота Лэнкрузер Прадо. Водитель последнего отделался испугом, а вот четыре пассажира и водитель Истимы с различными травмами доставлены в больницу, сообщили в управлении ГАИ по Новосибирску.

Машина виновника ДТП получила серьезные повреждения
Машина виновника ДТП получила серьезные повреждения
Машина виновника ДТП получила серьезные повреждения. Фото: ГАИ по Новосибирску

Как рассказывают очевидцы аварии, Тойоту Истиму занесло на скользкой дороги и справиться с потерей управления водитель попросту не смог.

О других резонансных дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в первые дни нового года, смотрите в нашем специальном видео:

В субботу, 4 января, после столкновения машин на трассе Р-255 в районе Болотного, одну из них разорвало пополам. Погибла молодая женщина-пассажирка.

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#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Авария#Пострадавшие
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