Пять человек пострадали в лобовом столкновении в Новосибирске

Posted 5 января, 10:09
Published 5 января, 10:09
Modified 5 января, 10:09
Updated 5 января, 10:09
Днем в воскресенье, 5 января, на Гусинобродском шоссе в Октябрьском районе водитель автомобиля Тойота Истима вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся со встречный Тойота Лэнкрузер Прадо. Водитель последнего отделался испугом, а вот четыре пассажира и водитель Истимы с различными травмами доставлены в больницу, сообщили в управлении ГАИ по Новосибирску.
Как рассказывают очевидцы аварии, Тойоту Истиму занесло на скользкой дороги и справиться с потерей управления водитель попросту не смог.
О других резонансных дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в первые дни нового года, смотрите в нашем специальном видео:
В субботу, 4 января, после столкновения машин на трассе Р-255 в районе Болотного, одну из них разорвало пополам. Погибла молодая женщина-пассажирка.