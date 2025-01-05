Районы-лидеры по количеству убийств назвали в Новосибирске

Часто трагически заканчиваются домашние ссоры и бытовые конфликты, участники которых употребляли алкоголь. Что же касается каких-то иных социальных факторов, которые позволили бы характеризовать людей, чаще других совершающих убийства, то в полиции не могут выделить такой закономерности.