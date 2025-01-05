Районы-лидеры по количеству убийств назвали в Новосибирске

Posted 5 января, 04:00
Published 5 января, 04:00
Modified 5 января, 04:02
Updated 5 января, 04:02
Больше всего убийств в Новосибирске фиксируется в Ленинском, Кировском и Октябрьском районах, сообщили в пресс-службе ГУВД по Новосибирской области. Речь идет о данных, собранных с 2000 года по настоящее время.
Часто трагически заканчиваются домашние ссоры и бытовые конфликты, участники которых употребляли алкоголь. Что же касается каких-то иных социальных факторов, которые позволили бы характеризовать людей, чаще других совершающих убийства, то в полиции не могут выделить такой закономерности.
За последние 24 года около 500 насильственных смертей остаются нераскрытыми, пишет Ом1 со ссылкой на данные правоохранителей.
Тем временем, в Новосибирске продолжается суд над бойцом ММА, которого подозревают в жестоком убийстве маленькой девочки и ее матери. На одном из последних заседаний были озвучены возможные мотивы действий предполагаемого преступника.