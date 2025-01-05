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Posted 5 января, 04:00

Published 5 января, 04:00

Modified 5 января, 04:02

Updated 5 января, 04:02

За большинством трагедий стоят пьяные ссоры

Районы-лидеры по количеству убийств назвали в Новосибирске

5 января 2025, 04:00
Фото: Изображение Midjourney. За большинством трагедий стоят пьяные ссоры
Неспокойнее всего в Левобережье, сообщили в региональном главке полиции.

Больше всего убийств в Новосибирске фиксируется в Ленинском, Кировском и Октябрьском районах, сообщили в пресс-службе ГУВД по Новосибирской области. Речь идет о данных, собранных с 2000 года по настоящее время.

Часто трагически заканчиваются домашние ссоры и бытовые конфликты, участники которых употребляли алкоголь. Что же касается каких-то иных социальных факторов, которые позволили бы характеризовать людей, чаще других совершающих убийства, то в полиции не могут выделить такой закономерности.

За последние 24 года около 500 насильственных смертей остаются нераскрытыми, пишет Ом1 со ссылкой на данные правоохранителей.

Тем временем, в Новосибирске продолжается суд над бойцом ММА, которого подозревают в жестоком убийстве маленькой девочки и ее матери. На одном из последних заседаний были озвучены возможные мотивы действий предполагаемого преступника.

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#Новосибирск#Полиция#Статистика#Причины#Убийства
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