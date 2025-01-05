Три новосибирца стали миллионерами в новогоднюю ночь

Posted 5 января, 02:41
Published 5 января, 02:41
Modified 5 января, 02:43
Updated 5 января, 02:43
Три жителя Новосибирской области выиграли по миллиону рублей в специальном праздничном новогоднем тираже лотереи «Столото», сообщили организаторы. Счастливчики пока не обратились на получением выигрыша. В целом же сумма выигрышей жителей нашей области в этом раунде составила немногим менее 6о миллионов рублей.
По правилам лотереи, обратиться за получением денежного приза можно в течении трех с половиной лет. По истечении этого срока невостребованные деньги перечисляют в федеральный бюджет.
Согласно статистике, наиболее удачные дни для покупки лотерейного билета — вторник и пятница. Именно в эти дни было продано больше всего выигрышных лотов.
О том, как новосибирцы распоряжаются деньгами, полученными в лотерее, читайте в нашем специальном материале.