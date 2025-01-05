Три новосибирца стали миллионерами в новогоднюю ночь

Три жителя Новосибирской области выиграли по миллиону рублей в специальном праздничном новогоднем тираже лотереи «Столото», сообщили организаторы. Счастливчики пока не обратились на получением выигрыша. В целом же сумма выигрышей жителей нашей области в этом раунде составила немногим менее 6о миллионов рублей.