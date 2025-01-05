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Posted 5 января, 08:28

Published 5 января, 08:28

Modified 5 января, 08:30

Updated 5 января, 08:30

Дворникам готовы платить приличные деньги

В Новосибирске назвали самую дефицитную профессию

5 января 2025, 08:28
Фото: 1MI. Дворникам готовы платить приличные деньги
В городе ощутимо не хватает дворников, следует из данных рекрутинговой службы.

По данным рекрутинговой платформы HeadHunter в 2024 году дворник стал самой востребованной профессией в Новосибирской области. На одну вакансию приходится всего 0,5 резюме. Похожая картина наблюдалась и год назад, но с тех пор ситуация ухудшилась.

При этом работодатели готовы платить уборщикам более 100 тысяч рублей в месяц, обеспечивать их бесплатной униформой и питанием. Но даже на таких условиях не могут найти желающих работать на улице метлой и лопатой.

Ранее на позициях дворников и уборщиков работало много мигрантов из Средней Азии, однако после ужесточения миграционной политики вслед за терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити» часть приезжих вернулась на родину. На фоне участившихся рейдов силовиков по местам скопления мигрантов иностранные граждане продолжают уезжать.

На текущий момент число мигрантов, покинувших Новосибирскую область, превышает количество въехавших в регион.

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