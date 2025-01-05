В Новосибирске назвали самую дефицитную профессию

По данным рекрутинговой платформы HeadHunter в 2024 году дворник стал самой востребованной профессией в Новосибирской области. На одну вакансию приходится всего 0,5 резюме. Похожая картина наблюдалась и год назад, но с тех пор ситуация ухудшилась.