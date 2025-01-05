В Новосибирске поддержали отмену обхода ЕГЭ для выпускников колледжей

Проректор НГУЭУ Владимир Ромашин выступил в поддержку законопроекта о запрете для выпускников колледжей поступать в вуз без ЕГЭ, если выбранная специальность не соотвествует той, что изучалась на ступени средне-специального образования. Сейчас обладатель такого аттестата может выбрать любое направление дальнейшего обучения и быть принятым в высшее учебное заведение по результатам внутреннего экзамена.