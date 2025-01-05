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Posted 5 января, 03:45

Published 5 января, 03:45

Modified 5 января, 03:47

Updated 5 января, 03:47

В Госдуме хотят ужесточить правила поступления в вуз после колледжа

В Новосибирске поддержали отмену обхода ЕГЭ для выпускников колледжей

5 января 2025, 03:45
Фото: Изображение Midjourney. В Госдуме хотят ужесточить правила поступления в вуз после колледжа
Однако предлагаемые измненения могут снизить интерес к среднеспециальному образованию, считают эксперты.

Проректор НГУЭУ Владимир Ромашин выступил в поддержку законопроекта о запрете для выпускников колледжей поступать в вуз без ЕГЭ, если выбранная специальность не соотвествует той, что изучалась на ступени средне-специального образования. Сейчас обладатель такого аттестата может выбрать любое направление дальнейшего обучения и быть принятым в высшее учебное заведение по результатам внутреннего экзамена.

Этой возможностью сеголня пользуются школьники, чтобы миновать процедуру сдачи ЕГЭ. По мнению Ромашина, в случае одобрения предлагаемых Госдумой изменений, у новосибирских школьников может снизится интерес к поступлению в колледж после 9 класса. Однако это может создать систему непрерывного профессионального совершенствования, пишет Infopro54.

На этом фоне спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает обсудить возможность отмены ОГЭ для выпускников 9 классов из-за слишком высокой учебной нагрузки на школьников.

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#Образование#Новосибирск#Поступление#Высшее образование#Колледж
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