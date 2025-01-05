В Новосибирске поддержали отмену обхода ЕГЭ для выпускников колледжей

Posted 5 января, 03:45
Published 5 января, 03:45
Modified 5 января, 03:47
Updated 5 января, 03:47
Проректор НГУЭУ Владимир Ромашин выступил в поддержку законопроекта о запрете для выпускников колледжей поступать в вуз без ЕГЭ, если выбранная специальность не соотвествует той, что изучалась на ступени средне-специального образования. Сейчас обладатель такого аттестата может выбрать любое направление дальнейшего обучения и быть принятым в высшее учебное заведение по результатам внутреннего экзамена.
Этой возможностью сеголня пользуются школьники, чтобы миновать процедуру сдачи ЕГЭ. По мнению Ромашина, в случае одобрения предлагаемых Госдумой изменений, у новосибирских школьников может снизится интерес к поступлению в колледж после 9 класса. Однако это может создать систему непрерывного профессионального совершенствования, пишет Infopro54.
На этом фоне спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает обсудить возможность отмены ОГЭ для выпускников 9 классов из-за слишком высокой учебной нагрузки на школьников.