В Новосибирске разыскивают 37-летнего мужчину в камуфляже и с татуировками

Posted 5 января, 04:56
Published 5 января, 04:56
Modified 5 января, 04:59
Updated 5 января, 04:59
Волонтеры поискового отряда ЛизаАлерт просят помощи в розыске 37-летнего Максима Палей. Последние сведения о нем датированы 29 декабря, тогда его видели в Советском районе. Мужчина был одет в куртку цвета хаки и камуфляжные штаны. Из особых примет активисты указывают на наличие двух татуировок на плечах.
Всех, кто обладает какой-либо информацией об исчезнувшем мужчине, просят связаться по телефону горячей линии 8-800-700-54-52, либо позвонить по единому номеру экстренных служб 112.
Ранее мы рассказывали о загадочном исчезновении спортсменки из Дагестана, которая пропала в начале 2024 года. Девушка поехала на соревнования в Каспийск и бесследно пропала. Ее объявили в федеральный розыск и искали по всей стране, в том числе, и в Новосибирске.