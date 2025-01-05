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Posted 5 января, 04:56

Published 5 января, 04:56

Modified 5 января, 04:59

Updated 5 января, 04:59

Мужчина мог исчезнуть в Академгородке или его окрестностях

В Новосибирске разыскивают 37-летнего мужчину в камуфляже и с татуировками

5 января 2025, 04:56
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Мужчина мог исчезнуть в Академгородке или его окрестностях
Сибиряк пропал неделю назад, предположительно, в районе Академгородка, сообщают волонтеры.

Волонтеры поискового отряда ЛизаАлерт просят помощи в розыске 37-летнего Максима Палей. Последние сведения о нем датированы 29 декабря, тогда его видели в Советском районе. Мужчина был одет в куртку цвета хаки и камуфляжные штаны. Из особых примет активисты указывают на наличие двух татуировок на плечах.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об исчезнувшем мужчине, просят связаться по телефону горячей линии 8-800-700-54-52, либо позвонить по единому номеру экстренных служб 112.

Фото: поисковый отряд ЛизаАлерт

Ранее мы рассказывали о загадочном исчезновении спортсменки из Дагестана, которая пропала в начале 2024 года. Девушка поехала на соревнования в Каспийск и бесследно пропала. Ее объявили в федеральный розыск и искали по всей стране, в том числе, и в Новосибирске.

В новосибирских МФЦ появятся ориентировки на пропавших людей
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#Артем Шершнев#Новосибирск#Пропажа#Розыск#Волонтеры#Лиза Алерт
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