В Новосибирске разыскивают 37-летнего мужчину в камуфляже и с татуировками

Ранее мы рассказывали о загадочном исчезновении спортсменки из Дагестана, которая пропала в начале 2024 года. Девушка поехала на соревнования в Каспийск и бесследно пропала. Ее объявили в федеральный розыск и искали по всей стране, в том числе, и в Новосибирске.